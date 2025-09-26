Shumica e vendeve largohen nga seanca e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së para fjalimit të Netanyahut

Në një skenë të jashtëzakonshme proteste, shumica e delegacioneve shtetërore dolën nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së pak para se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të fillonte fjalimin e tij para organit botëror, raporton Anadolu.
Netanyahu filloi të mbante fjalimin e tij në sesionin e 80-të të Asamblesë rreth orës 09:00 sipas kohës lokale.
Dalja masive ishte në shenjë proteste ndaj gjenocidit të Izraelit në Gaza, i cili ka vrarë më shumë se 65.000 palestinezë që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.