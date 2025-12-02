Shurupi natyral me katër përbërës që kuron kollën

Kolla, veçanërisht kolla e thatë është drobitëse dhe shumë e sikletshme. Ajo është irrituese për fytin. Kolla e thatë shkaktohet nga virozat, gripi dhe e ftohura, por mund të jetë simptomë e alergjive apo irrituesve të ndryshëm të fytit. Tashmë do të mësoni se si të përgatisni një shurup me katër përbërës që shëron kollën e thatë.
Si të largoni kollën në mënyrë natyrale?
Për t’i shpëtuar kollës së thatë, duhet të përgatisni pijen e mëposhtme.
Përbërësit:
- 1 lugë çaji me shafran pluhur, të cilin e gjeni në markete
- 3 limonë
- 3-4 cm xhenxhefil në copa
- 2-3 lugë çaji mjaltë
Përgatitja
Qërojeni xhenxhefilin, prijeni në copa të vogla dhe vendoseni në një mikser. Shtrydhni limonët dhe lëngun e tyre shtojeni në mikser. Më pas shtoni shafranin e indisë dhe përziejini deri sa të formohet një pastë e mirëfilltë, të cilën mund ta ruani në një kavanoz qelqi në frigorifer.
Për përdorim, merrni një lugë gjelle nga kjo pastë dhe treteni në nje gotë ujë të ngrohtë. Përziejeni mirë, kullojeni, shtoni dy ose tre lugë çaji me mjaltë dhe pijeni.
Vlerat e përbërësve të pijes kundër kollës së thatë
Sipas të dhënave, xhenxhefili ka ndikim të menjëhershëm kundër kollës dhe irritimit të fytit.
Limoni përmban sasi të larta të vitaminës C që forcon imunitetin.
Shafrani i Indisë lufton bakteret dhe virozat. Ai eliminon kollën duke lehtësuar rrugët e frymëmarrjes.
Mjalti është një nga kurat më të mira natyrale të kollës. Ai qetëson fytin dhe zbut ndjeshëm kollën.
Kolla nga e ftohura ose bronshiti janë të zakonshme dhe largohen vetë. Kolla nga viroza mund të qëndrojë për javë të tëra. Nëse kolla juaj zgjat më shumë se tre javë, atëherë ajo tregon një problem më serioz në rrugët e frymëmarrjes. Nw kwtw rast rekomandohet që të shkoni patjetër tek një mjek profesionist për të zbuluar shkakun e vërtetë të kollës.