Si e bëri Nissan Sentra-n e re të duket më e madhe pa shtuar asnjë centimetër?

Sentra më e fundit e Nissan arrin duke u dukur si një ndarje e plotë nga gjithçka që kishte ardhur më parë.
Gjuha e dizajnit është më e mprehtë dhe në shikim të parë, makina duket se është rritur ndjeshëm.
Megjithatë, pavarësisht pranisë së saj më substanciale, ajo ndjesi e madhësisë shtesë është kryesisht një iluzion.
Falë disa ‘hileve’ të dizajnit, Nissan e ka bërë Sentra 2026 të duket më e madhe nga sa është në të vërtetë dhe mes një deti limuzinash me pamje të thjeshtë, ajo sigurisht që bie në sy.
Gjatë dizajnimit të Sentrës së re, ekipi i Nissan “përfshiu linja të shtrira që e bëjnë Sentra të duket më e gjerë, më e guximshme dhe më dinamike”, tha drejtori i dizajnit Lihao Yu.
Përveç kësaj, linjat horizontale që kalojnë përpara përmirësojnë pamjen e gjerë, ndërsa skulptura delikate e afron makinën vizualisht më afër tokës.
“Ajo bashkon energjinë e qëllimshme me një sofistikim të pjekur”, shpjegoi Yu në një postim të kohëve të fundit në LinkedIn.
“Vija e çatisë theksohet nga një përfundim sateni elegant dhe i harkuar, i cili rrit përmasat e saj dhe i jep asaj një pamje më premium dhe më të sigurt se kurrë më parë”, shtoi ai.
Nissan gjithashtu ka kaluar shumë kohë duke punuar për t’i dhënë Sentrës një pamje muskulore, duke shtuar parakolpë të fuqishëm dhe drita të reja LED të pasme. Gjithashtu ka punuar për të minimizuar boshllëqet në panele.
“Ne minimizuam hapësirën midis dyerve, kapakut të motorit dhe parakolpëve. Këto detaje të vogla e bëjnë Sentrën të ndihet e pastër dhe pa ndërprerje”, shpjegoi Yu.
Kur është lyer me një nuancë të ndritshme portokalli dhe në kontrast me një çati të zezë si makina e lansimit, nuk ka dyshim se modeli i vitit 2026 është tërheqës.
Është e rëndësishme të theksohet se Nissan nuk e harroi kabinën. Ajo ka një panel të gjatë me një panel që strehon panelin digjital të instrumenteve dhe ekranin e infotainment, si dhe një timon me dy rreze.
“Brendësia ishte një pikë e fortë në Sentrën e mëparshme, kështu që ne donim ta ngrinim atë reputacion edhe më tej”, tha Yu.
“Ekranet janë pozicionuar saktësisht për lehtësi përdorimi dhe ato përzihen pastër në panelin e kontrollit”, shtoi ai.
Sipas Yu, kabina e Sentrës së re është bërë nga materiale me cilësi më të lartë se më parë dhe shmang temat me ngjyra monokrome, duke zgjedhur në vend të kësaj thekse të kuqe në modelin SR dhe prekje blu për SL.
Poshtë pamjes së jashtme të shndritshme dhe brendësisë së re, Sentra e vitit 2026 është shumë e ngjashme me modelin që zëvendëson.
Ajo vazhdon të mbështetet nga platforma Renault-Nissan CMF-CD dhe ruan të njëjtën motor me katër cilindra 2.0 litra me aspirim natyral dhe 149 kuaj fuqi.
Me sa duket, nuk ofron llojin e performancës sportive që mund të sugjerojë pamja e jashtme tërheqëse, por nga ana tjetër, ky nuk ka qenë kurrë qëllimi i prodhuesit të saj gjithsesi.