​Si mandarinat ndihmojnë shëndetin tuaj

Mandarinat janë një frutë popullore agrumesh për shkak të aromës së fortë dhe të ëmbël. Ato kanë një reputacion për të qenë më të ëmbël se një portokall. Kjo i bën një ëmbëlsirë të shijshme, të shëndetshme.

Si çdo agrume, mandarinat kanë një bollëk të vitaminës C. Ato gjithashtu kanë një sasi të moderuar të vitaminës A. Me 100 gramë mandarina, ju do të siguroni afërsisht 14 për qind të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës A.

Falë vitaminave A dhe C, mandarinat ndihmojnë trupin të luftojë inflamacionin, pasi përmbajnë një sasi të madhe antioksiduesish. Ato ndihmojnë sistemin imunitar të gjejë dhe më pas të shkatërrojë organizmat e dëmshëm dhe në këtë mënyrë na lejojnë të mbrohemi nga gripi.

Vitamina C është një burim i mirë i antioksiduesve që është i mirë për qarkullimin dhe mbron zemrën.

Kaliumi, i cili gjendet te mandarina, është gjithashtu i mirë për qarkullimin e gjakut, sepse zgjeron enët e gjakut. Prandaj, nuk duhet ta teproni me kaliumin, ndaj mjaftojnë dy ose tre mandarina në ditë.

Janë raportuar edhe përfitimet shëndetësore të konsumimit të lëvozhgës së mandarinës.

Lëkura e mandarinës përmban një super-flavonoid ose antioksidant të quajtur tangeretin. Super-flavonoidet kanë treguar premtime në studime si një mënyrë efektive për të ulur kolesterolin.

Përfitimet shëndetësore të mandarinave përfshijnë:

Shëndeti i lëkurës

Të kesh një nivel të shëndetshëm të vitaminës C në trup është shumë e rëndësishme për lëkurë të shëndetshme. Është treguar se vitamina C luan një rol jetik në mënyrën se si trupi juaj prodhon kolagjenin.

Kolagjeni është ai që e bën lëkurën tonë të duket rinore. Gjithashtu është treguar se vitamina C mund të parandalojë dhe trajtojë dëmtimin e lëkurës të shkaktuar nga ekspozimi në diell.

Shëndeti i syve

Një përfitim tjetër i përmbajtjes së lartë të vitaminës C në mandarina është mbështetja e saj për shëndetin e syve. Mund të ndihmojë në vonimin e fillimit të kataraktave dhe degjenerimit makular të lidhur me moshën. Ka prova që vitamina C dhe antioksidues të tjerë ushqyes mund t’ju ndihmojnë të mbani sytë tuaj të shëndetshëm për më gjatë.

Shëndeti i zemrës

Një studim pesëvjeçar i më shumë se 500.000 të rriturve zbuloi se konsumimi i të paktën gjysmë filxhani fruta të freskëta një herë në ditë mund të zvogëlojë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.

Pjesëmarrësit që hanin fruta çdo ditë kishin afërsisht 33 për qind më pak gjasa të vdisnin nga një atak në zemër ose goditje në tru. Mandarinat janë një opsion i shkëlqyer për konsumimin e përditshëm të frutave.

Mandarinat janë të mira për humbje peshe

Mandarinat mund të ndihmojnë në humbjen e peshës duke rritur marrjen e përditshme të fibrave. Agrumet, duke përfshirë mandarinat, sigurojnë fibra të patretshme, një lloj që nuk fermentohet në zorrë si celuloza. Kjo lloj fibrash rrit ndjenjën e ngopjes duke ngadalësuar kalimin e ushqimit nëpër traktin tretës. Kjo nga ana tjetër ndihmon në rregullimin e oreksit, i cili mund të nxisë humbjen e peshës.

Hulumtimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë më shumë fibra, krahasuar me ata që konsumojnë më pak fibra, janë më të aftë të ruajnë peshën e tyre trupore ose të parandalojnë shtimin në peshë.

Ajo që e bën një mandarinë të ndryshme nga një portokall është madhësia e saj. Duke qenë se portokajtë janë më të mëdhenj, prandaj përmbajnë dukshëm më shumë vitaminë C dhe fibra, por nuk janë praktike për t’u konsumuar askund, sepse janë më të vështirë për t’u qëruar.

Mandarinat mund të përdoren për të përgatitur pjata të ëmbla dhe të shijshme. Lëngu i mandarinës është një përbërës i shkëlqyer për marinimin e mishit dhe peshkut dhe mund të përdorni edhe lëvozhgën e saj.