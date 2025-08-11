Si ndikojnë patatet në tensionin e lartë të gjakut dhe shëndetin e zemrës?

Patatet mund të mos kenë reputacionin më të mirë kur bëhet fjalë për shëndetin – zakonisht i shoqërojmë me patate të skuqura, yndyrë dhe ushqim të shpejtë. Por shkenca thotë: patatet e thjeshta, të ziera ose të pjekura në furrë mund të na ndihmojnë në luftën kundër hipertensionit.
Tensioni i lartë i gjakut (i njohur edhe si hipertension) prek pothuajse gjysmën e të rriturve në SHBA, dhe situata nuk është më e mirë në Evropë. Një nga fajtorët kryesorë? Kripa. Ose më saktë – shumë kripë.
Limiti i rekomanduar ditor është rreth 2,300 mg natrium (rreth një lugë çaji kripë), por amerikani mesatar konsumon mbi 3,400 mg në ditë. As ne nuk jemi shumë më mirë. Pra, ka kuptim që ekspertët vazhdojnë të na thonë: “ulni konsumin e kripës”. Por hulumtimet e reja tregojnë se nuk ka të bëjë vetëm me reduktimin – mund të ketë të bëjë edhe me ekuilibrin.
Patatet si një aleat kundër mbajtjes së natriumit?
Në një studim të botuar në revistën Nutrients, shkencëtarët testuan efektin e patateve në mbajtjen e natriumit dhe presionin e gjakut. Ata krahasuan marrjen e kaliumit nga suplementet me atë nga ushqimet e plota – konkretisht, patatet e zakonshme.
Rezultati?
Në një grup prej 30 të rriturish me presion të lartë të gjakut ose në kufirin e tij, ngrënia e patateve të pjekura ose të ziera (pa yndyrë të shtuar) uli mbajtjen e natriumit në trup dhe përmirësoi presionin sistolik të gjakut më shumë sesa një dietë kontrolli. Është e rëndësishme të theksohet se patatet e pjekura nuk patën efekt pozitiv, por çuditërisht, ato nuk patën as efekt negativ. Me fjalë të tjera, ato mund të mos jenë të shëndetshme, por nuk janë fajtore për gjithçka.
Patatet nuk janë armiku, nëse nuk i skuqni
Edhe pse shpesh injorohen padrejtësisht për shkak të imazhit të tyre “të pashëndetshëm”, patatet e zakonshme përmbajnë:
kaliumi – i rëndësishëm për shëndetin e zemrës
fibra – i dobishëm për tretjen dhe ndjesinë e ngopjes
vitamina C dhe B5
antioksidantë si flavonoidet dhe karotenoidet.
Shkurt: patatet nuk janë problemi, por mënyra se si përgatiten është. Të skuqura në vaj të bollshëm? Zgjedhje e keqe. Të ziera apo të pjekura, pa yndyrë? Një mundësi e shkëlqyer.
Nëse po e monitoroni tensionin e gjakut dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm, mund të jetë koha të ndryshoni qëndrimin tuaj ndaj kësaj perimeje të thjeshtë. Patatet, kur përgatiten në mënyrë të shëndetshme, mund të jenë shumë të dobishme.