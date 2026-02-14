Si ndikon nuhatja në kontrollin e oreksit?

Një grup kërkuesish nga Max Planck Institute for Metabolism Research në Köln, Gjermani, ka identifikuar një mekanizëm të pazakontë që lidhet me ndjesinë e urisë dhe ai gjendet në hundë. Ky zbulim i fundit tregon se ndjenja e nuhatjes së ushqimit mund të ndikojë drejtpërdrejt në ndjenjën e ngopjes dhe, si rrjedhojë, në ureksin tonë.
Si funksionon ky “çelës i uri”?
Studimi tregon se një rrjet i veçantë qelizash nervore, i aktivizuar nga aromat e ushqimit, sinjalizon trurin për të ndjerë ngopje edhe para se të hamë ndonjë gjë. Kjo ndodh kur qelizat nervore në tru lidhen me sistemin e nuhatjes përmes hundës, duke krijuar një ndjesi të parakohshme të ngopjes.
Kjo mund të shpjegojë përse shpesh ndiejmë që trualli na ngopet ndërsa gatuajmë apo nuhasim ushqimin. ￼
Çfarë treguan testet me minj?
Në eksperimente me minj, studiuesit vunë re se:
• Kur minjtë nuhasin ushqimin para se të hanë, ato hanin më pak, pasi ndjeheshin të “ngopur”.
• Ky efekt u vërejt vetëm tek minjtë e hollë, jo tek minjtë obezë.
Kjo sugjeron se mbipesha mund të ndërhyjë në funksionimin e këtij sistemi të nuhatjes dhe të ndjenjës së ngopjes. ￼
A ndodh edhe tek njerëzit?
Njerëzit gjithashtu kanë një lidhje mes hundës dhe trurit që ndikon në oreks. Disa hulumtime kanë treguar se nuhatja e aromave të caktuara para një vakti mund të reduksë oreksin te personat e dobët, ndërsa te personat me mbipeshë, sjellja mund të jetë e kundërta. ￼
Megjithatë, deri tani nuk ka prova të drejtpërdrejta te njerëzit për funksionimin e këtij mekanizmi në të njëjtën mënyrë si te minjtë. Studimet në këtë drejtim janë ende në fazë të hershme.
A mund ta përdorim këtë për të humbur peshë?
Shkencëtarët sugjerojnë se kjo zbulim mund të hapë udhë të reja për mënyrat në të cilat ndjesitë e nuhatjes mund të ndikojnë në kontrollin e oreksit dhe, potencialisht, në trajtimin e mbipeshës apo obezitetit në të ardhmen. Megjithatë, nuk ekziston ende një metodë e provuar klinikisht për “fikjen” e këtij mekanizmi tek njerëzit (p.sh. me ilaçe apo pajisje).