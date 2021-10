Si ndikon uji i ngrohtë me kripë çdo mëngjes për organizmin e njeriut?

Ekspertët pajtohen që një gotë ujë me kripë ndikon mirë në trupin e njeriut.

Gllënjkat e njelmëta i ndihmojnë trupit të rigjenerohet. Ky melhem është melhem për shëndetin tuaj. Ja disa nga arsyet pse duhet ta pini një kombinim si ky.

HIDRATIMI

Nutricisti Matt Stone thekson se nëse pini shumë ujë e teproni me lëngjet e konsumuara. Në vend të kësaj, njëherë në ditë pini ujë të njelmët.

TRETJA

Nëse keni probleme me tretjen, një gotë ujë e njelmët del në krye kësaj. Uji i njelmët nxit enzimat që përshpejtojnë traktin tretës. Nëse e pini një gotë në mëngjes shumë shpejt do t’i vëreni ndryshimet pozitive.

PAGJUMËSIA

Mineralet e kripës qetësojnë sistemin nervor. Prandaj, nëse keni probleme me pagjumësinë, kjo gotë me ujë të njelmët do të ndikojë dhe do ta zbutë problemin. Do të flini më mirë.

DETOKSIMI

Këtu kemi të bëjmë me gotën, përmbajtja e së cilës ndikon si antibakterial. Siç e kemi përmendur, uji i njelmët largon helmet nga trupi dhe zgjedh problemin e baktereve të dëmshme në organizmin tuaj.