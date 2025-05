Si në ‘një qilim magjik’, debuton Citroen C5 Aircross i ri

Citroen ka zbuluar gjeneratën e re të C5 Aircross, e cila i mbetet besnike dizajnit të konceptit origjinal, por gjithashtu prezanton karakteristika të reja teknologjike – duke përfshirë ekranin më të madh të infotainment-it të parë ndonjëherë në një automjet Stellantis.

Komoditeti dhe praktikaliteti janë përmirësuar në krahasim me paraardhësin e tij, dhe SUV-i tani është i disponueshëm me sisteme fuqie tërësisht elektrike, hibride të butë dhe hibride plug-in.

C5 Aircross përvetëson gjuhën e re të dizajnit të Citroen, e cila është parë në modelin më të fundit C3, si dhe në versionet e rifreskuara të C4, C4 X dhe Berlingo, transmeton Telegrafi.

Karroceria është më e theksuar me një fokus në aerodinamikë për efikasitet më të madh. Rrotat kanë diametër deri në 20 inç, me një lartësi të fortë nga toka prej 200 mm.

Është interesante se versioni serik ruan dritat e pasme LED të spikatura nga koncepti, duke i shtuar një prekje ekscentriciteti francez SUV-it familjar.

Ndryshimet kryesore krahasuar me konceptin janë dorezat klasike të dyerve dhe shtyllat më të trasha të çatisë.

Për sa i përket dimensioneve, C5 Aircross i ri është 4,652 mm i gjatë dhe ka një bazë boshti prej 2,784 mm – që është 150 mm, ose 60 mm më shumë se më parë.

Surpriza e vërtetë është në kabinën e quajtur “C-Zen Lounge”. Një konzolë qendrore e hollë përmban një ekran infotainment, poshtë të cilit ndodhet një rresht kontrollesh fizike.

Edhe pse dimensionet e ekranit nuk u zbuluan, kompania pretendon se është “ekrani qendror HD më i madh i ofruar ndonjëherë në një automjet Stellantis”, me elementë që janë të fiksuar dhe pjesë që mund të rregullohen.

Ky është një veprim interesant duke pasur parasysh që Citroen pozicionohet si marka më e përballueshme brenda grupit.

Gjithashtu, ka instrumente digjitale 10-inç, një levë elegante për përzgjedhjen e shpejtësive, karikim pa tel, një ekran të madh në pjesën e përparme dhe shumë hapësirë ​​për ruajtjen e sendeve të vogla.

Brendësia duket e pastër, moderne dhe gati për ta bërë ngarjen e përditshme më të këndshme, pretendon Citroen.

Dizajnerët përdorën pëlhurë të butë për të mbuluar pultin, kornizën e dyerve dhe ulëset.

Ulëset e famshme Citroen Advance Comfort tani janë edhe më të buta dhe ofrojnë mbështetje më të madhe të trupit.

Ulëset e përparme kanë rregullim elektrik, ngrohje, ventilim dhe opsione masazhi, ndërsa ulëset e pasme kanë mbështetëse shpine të rregullueshme dhe ngrohje si opsion.

Megjithatë, ndryshe nga gjenerata e mëparshme, stoli i pasmë nuk është më i ndarë në tre vende të pavarura dhe nuk mund të lëvizë para dhe mbrapa.

Falë dimensioneve më të mëdha të automjetit, pasagjerët e pasmë kanë më shumë hapësirë ​​për këmbët dhe kokën.

Bagazhi është rritur në 651 litra në të gjitha versionet, pavarësisht nga lloji i sistemit të drejtimit.

Gjithashtu ka edhe 75 litra hapësirë ​​shtesë nën dyshemenë e bagazhit, si dhe 40 litra të tjera të shpërndara në të gjithë kabinën.

C5 Aircross i ri përdor platformën mekanike STLA Medium të Stellantis, të njëjtën si Peugeot 3008/5008, Opel Grandland dhe DS No8, dhe ndoshta edhe DS No7 i ardhshëm.

Ky themel lejon futjen e sistemeve të fuqisë plotësisht elektrike – e para për këtë model – së bashku me hibridet e butë dhe hibridet plug-in.

Të gjitha versionet e C5 Aircross të ri kanë një ndërrues automatik dhe bën tërheqje me rrotat e përparme.

e-C5 Aircross elektrik vjen në dy versione, të dyja me një motor të vetëm (pa sistem tërheqjeje në të gjitha rrotat, ndryshe nga binjakët e markës Peugeot).

Versioni Standard Range ka 210 kuaj-fuqi dhe ofron një autonomi deri në 520 kilometra (WLTP) me një kapacitet baterie prej 73 kWh.

Versioni me gamë të zgjeruar ofron 230 kuaj fuqi dhe ka një autonomi deri në 679 kilometra falë një baterie më të madhe prej 97 kWh. Në të dyja rastet, fuqia maksimale e karikimit është 160 kW në karikuesit DC.

Versioni bazë i C5 Aircross Hybrid 145 mund të jetë më interesanti për blerësit. Është i pajisur me motorin e njohur me tre cilindra 1.2 litra me turbokompresor dhe 136 kuaj fuqi, me 12 kuaj fuqi shtesë nga një motor elektrik i integruar në një ndërrues automatik me 6 shpejtësi. Energjinë e merr nga një bateri e vogël 0.9 kWh.

Ekziston gjithashtu C5 Aircross Plug-in Hybrid 195, i cili përdor një motor me katër cilindra 1.6 litra me turbokompresor dhe një motor elektrik të vetëm, për një fuqi totale të kombinuar prej 195 kuaj fuqi.

Fuqia transmetohet në rrotat e përparme nëpërmjet një ndërruesi automatik me shtatë shpejtësi. Bateria 21 kWh lejon një autonomi deri në 85 km në modalitetin elektrik.

Ashtu si paraardhësi i tij, C5 Aircross përdor pezullimin specifik të Citroen me jastëkë progresivë hidraulikë, të cilët premtojnë një “udhëtim mbi qilim fluturues”.

Paketa Drive Assist 2.0 mundëson gjithashtu drejtimin gjysmë-autonom të nivelit 2.

Meqenëse modeli kupe-crossover C5X do të tërhiqet nga prodhimi pas kësaj gjenerate, C5 Aircross do të bëhet modeli i ri kryesor në gamën e Citroen.

Citroen C5 Aircross i ri do të mbërrijë në sallonet evropiane në gjysmën e dytë të vitit, dhe prodhimi do të zhvillohet në fabrikën në Rennes, Francë. Çmimet do të shpallen më afër datës së lansimit të automjetit në treg.