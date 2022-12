Si ngjyra e syve tuaj mund të rrisë rrezikun e çrregullimit sezonal

Nuk jeni vetëm nëse moti më i ftohtë dhe netët më të gjata ju bëjnë të ndiheni të dëshpëruar. Ky fenomen i njohur, i quajtur çrregullimi emocional sezonal (SAD), mund të shpjegojë pse njerëzit ndihen të ulët, nervoz dhe letargjik në muajt e dimrit. Për disa, gjendja mund të jetë serioze dhe negative.

Edhe pse SAD është një formë e njohur e depresionit klinik , ekspertët janë ende të ndarë në atë që e shkakton gjendjen, me disa që madje argumentojnë se nuk ekziston . Por sipas hulumtimeve ngjyra e syve tuaj mund të jetë në fakt një faktor që përcakton nëse keni apo jo SAD.

Një sondazh që bëra në vitin 2014 zbuloi se rreth 8% e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar vetë-raportuan ndryshime me stinët që mund të klasifikohen si SAD. Një tjetër 21% raportoi simptoma të SAD sub-sindromale , e cila është një formë më pak e rëndë, e quajtur shpesh “bluzi i dimrit”.

Megjithëse shumë njerëz mund të dyshojnë se kanë SAD, gjendja zakonisht diagnostikohet duke përdorur pyetësorin e vlerësimit të modelit sezonal . Kjo u kërkon njerëzve t’i përgjigjen një sërë pyetjesh në lidhje me sjelljen sezonale, humorin dhe ndryshimet e zakoneve. Sa më i lartë të shënojë njerëzit në pyetësor, aq më serioz është DUD-i i tyre.

Trishtim dhe ngjyra e syve tuaj

Studiuesit kanë zbuluar prova që ngjyra e syve të një personi mund të ketë një efekt të drejtpërdrejtë në gjendjen e tyre emocionale.

Studimi përdori një kampion prej 175 studentësh nga dy universitete (njëri në Uellsin jugor, tjetri në Qipro). Ata zbuluan se njerëzit me sy të çelur ose blu shënuan rezultate dukshëm më të ulëta në pyetësorin e vlerësimit të modelit sezonal sesa ata me sy të errët ose kafe. Këto rezultate pajtohen me hulumtimet e mëparshme, të cilat zbuluan se njerëzit me sy kafe ose të errët ishin dukshëm më të depresionuar sesa ata me sy blu.

Arsyeja që ngjyra e syve mund t’i bëjë disa njerëz më të ndjeshëm ndaj depresionit ose ndryshimeve të humorit mund të jetë për shkak të sasisë së dritës që sytë e një individi mund të përpunojnë.

Retina është pjesa e syrit tonë që përmban qeliza që janë të ndjeshme ndaj dritës. Kur drita hyn në sy, këto qeliza shkaktojnë impulse nervore që formojnë një imazh vizual në trurin tonë. Në vitin 1995, shkencëtarët zbuluan se disa qeliza të retinës, në vend që të formojnë një imazh, thjesht dërgojnë informacione rreth niveleve të shkëlqimit nga pjesa e pasme e syrit në hipotalamusin e trurit. Hipotalamusi është një pjesë e rëndësishme e trurit që sekreton hormone (të tilla si oksitocina) që rregullojnë temperaturën, urinë dhe ciklet e gjumit.

Ndërsa sasia e dritës blu dhe jeshile që arrin hipotalamusin rritet, sasia e melatoninës zvogëlohet. Sytë me pigment më të ulët (sytë blu ose gri) janë më të ndjeshëm ndaj dritës. Kjo do të thotë se ata nuk kanë nevojë të thithin aq dritë sa sytë kafe ose të errët përpara se ky informacion të arrijë në qelizat e retinës. Si të tillë, njerëzit me sy më të çelur lëshojnë më pak melatonin gjatë vjeshtës dhe dimrit. Ky mekanizëm mund t’u sigurojë njerëzve me sy të çelur njëfarë elasticiteti ndaj çrregullimeve afektive sezonale (megjithëse një pjesë më e vogël mund të përjetojë ende SAD).