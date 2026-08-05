Si rrethi i Trump fitoi 9 miliardë dollarë nga manipulimi i tregjeve të naftës

Tregtimi me informacion të brendshëm dhe roli i Kushner dhe Witkoff
Një operacion i dyshimtë tregtimi me informacion të brendshëm, që kap vlerën 9 miliardë dollarë, thuhet se lidhet me negociatorët Jared Kushner dhe Steve Witkoff, ndërsa mediat iraniane raportojnë se lufta e pamatur e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit ishte në thelb një pazar i përgjakshëm biznesi për të afërmit e Donald Trump-it.
Burime pranë zyrtarëve iranianë pretendojnë se Teherani ka dokumentuar një model të përsëritur të manipulimit të tregut të naftës, i lidhur me raportimet e Axios dhe figurat e administratës Trump.
Ekzistojnë prova për një operacion tregtimi me aksione, i bazuar në informacion të brendshëm, që arrin në 9 miliardë dollarë dhe që lidhet me Kushner dhe Witkoff.
Midis prillit dhe majit, një seri transaksionesh me kohëzgjatje jashtëzakonisht të dyshimta në tregjet e të ardhmes së naftës parashikuan njoftime të mëdha për luftën dhe negociatat me Iranin.
Në çdo rast, zhvillimet ishin të lidhura kronologjikisht me informacionet e publikuara nga Axios. Më 23 mars, u bënë shitje të shkurtra me vlerë rreth 500-580 milionë dollarë, vetëm 15 minuta para se Trump të njoftonte shtyrjen e sulmeve ndaj Iranit, duke shkaktuar rënien e çmimit të naftës.
Më 7 prill, shitje të tjera të shkurtra, me vlerë rreth 950-960 milionë dollarë, u kryen disa orë para se Trump të shpallte një armëpushim dyjavor, duke çuar në një rënie prej 15 për qind të çmimit.
Më 17 prill, shitje të shkurtra prej rreth 760 milionë dollarësh u realizuan 20 minuta para njoftimit të ministrit të Jashtëm iranian për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke regjistruar një rënie tjetër.
Më 21 prill, shitje prej rreth 430 milionë dollarësh u bënë 15 minuta para zgjatjes së armëpushimit nga Trump, me çmimet që ranë sërish.
Më 6 maj, shitje të shpejta të naftës bruto me vlerë nga 920 milionë deri në 1.7 miliardë dollarë u kryen rreth 70 minuta para se Axios të publikonte ekskluzivisht se SHBA dhe Irani ishin afër një “marrëveshjeje me 14 pika”.
Pas raportit, çmimi i naftës ra me 12 për qind, dhe tregtarët thuhet se përfituan rreth 125 milionë dollarë. Megjithatë, Teherani e quajti këtë raport një “listë dëshirash amerikane” dhe e hodhi poshtë si krejtësisht të rreme.
Një zyrtar i lartë iranian kishte deklaruar më parë për Drop Site News se Irani kishte paralajmëruar fshehtas zv\presidentin JD Vance, gjatë bisedimeve në Zvicër, se Jared Kushner dhe Steve Witkoff po “abuzonin” me procesin e negociatave.
Sipas të njëjtit zyrtar, të dy dukeshin “më të interesuar për të shfrytëzuar informacionin e brendshëm për të fituar në tregjet financiare, sesa për të arritur një marrëveshje”.
Sipas Reuters dhe The Neë York Times, Irani dhe Omani po diskutojnë një plan të përkohshëm për rinisjen e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, i cili në praktikë i jep Teheranit një kontroll operacional të paparë mbi këtë korridor strategjik.
Propozimi parashikon që të gjitha anijet që hyjnë në Gjirin Persik të kalojnë përmes një korridori detar nën kontrollin e plotë të Iranit, ndërsa Omani do të koordinojë trafikun në dalje, pasi të ketë njoftuar Teheranin.
Ky model i jep Iranit aftësinë për të monitoruar të gjithë trafikun dhe për të ndërhyrë kur e sheh të nevojshme. New York Times thekson se marrëveshja mund të zgjidhë problemin e menjëhershëm të rinisjes së lundrimit, por në të njëjtën kohë ndryshon rrënjësisht regjimin ndërkombëtar të ngushticës së Hormuzit, duke konsoliduar një shkallë kontrolli iranian që nuk ekzistonte para konfliktit dhe duke i ofruar Teheranit një avantazh të rëndësishëm strategjik.
Ndërkohë, tërheqja e re e Donald Trump-it nga kërcënimet e përshkallëzimit ushtarak ndaj Iranit forcon po sipas analizës së New York Times, perceptimin në Teheran se është Uashingtoni, ai që frikësohet më shumë nga një konflikt i përgjithësuar.
Udhëheqja iraniane konsideron se ka identifikuar pikën e dobët të sistemit ndërkombëtar: ndjeshmërinë e ekonomisë globale ndaj infrastrukturës energjetike dhe rrugëve detare kritike.
Teherani, me mbështetjen e aleatëve rajonalë, ka treguar së fundmi se zotëron aftësinë për të kërcënuar objektet kryesore të energjisë dhe kalimet strategjike. \tesheshi