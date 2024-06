Si ta drejtoni siç duhet një veturë automatike?

Zakonisht konsiderohet më e lehtë të drejtosh një veturë me ndërrues automatik të shpejtësisë, por për ata që kanë përdorur një manual më parë, gjërat nuk janë gjithmonë të thjeshta.

Dikur popullore vetëm për shoferët e moshuar dhe ata që për ndonjë arsye nuk munden ose nuk dinë të përdorin një ndërrues manual, automobilave automatike tani janë gjithnjë e më të zakonshme në rrugët tona.

Më e lehtë për t’u drejtuar sesa një transmision manual, një automatik mund të jetë një zgjedhje më e mirë kur bëhet fjalë për konsumin e karburantit dhe është i popullarizuar me njerëzit që nuk janë shumë të sigurt pas timonit ose duan më shumë rehati dhe më pak përfshirje në drejtimin e automjetit.

Të kuptuarit se si të ngasësh një automatik mund të jetë konfuz kur hipësh pas timonit dhe habitesh nga mungesa e një pedali të tufës dhe grupi i opsioneve që ofron një transmetim automatik.

Megjithatë, ndërsa veturat elektrike bëhen më të zakonshme, transmetimet automatike së shpejti mund të bëhen normalja e re për shoferët në Evropë.

Prandaj ky udhëzues hap pas hapi për t’ju ndihmuar të kuptoni se si të nisni dhe drejtoni një veturë me transmision automatik.

Transmisionet automatike funksionojnë duke ndërruar “marshet” për ju në kushte normale drejtimi. Shumica e transmisioneve automatike do t’ju lejojnë të zgjidhni midis “P” (Park), “R” (Reverse), “N” (Neutral/Neutral) dhe “D” (Drive).

Secila prej këtyre pozicioneve thjesht bën atë që sugjeron emri.

Parkimi duhet të përdoret vetëm kur jeni të ndaluar dhe duke dalë nga vetura. Ky opsion bllokon transmisionin, duke penguar nisjen e veturës (por ju duhet të vendosni frenin e dorës/parkimit, nëse makina nuk e bën tashmë automatikisht).

Reverse funksionon siç thotë: ai sillet njësoj si mbrapa në një transmetim manual dhe duhet të zgjidhet kur doni të shkoni prapa.

Neutralja është e njëjtë me vendosjen e transmisionit manual në neutral. Nuk duhet të zgjidhet gjatë lëvizjes, por mund të përdoret (së bashku me frenimin) nëse ndaleni shkurtimisht, le të themi në semafor.

Opsioni Drive do të zgjedhë automatikisht një marsh dhe do të lejojë veturën të ecë përpara.

Disa transmisione automatike do t’ju japin gjithashtu mundësinë për të zgjedhur manualisht marshin (M). Kjo do t’ju ndihmojë në situatat kur dëshironi të përdorni transmetimin për të ulur shpejtësinë – si p.sh. ngasja në një kodër të pjerrët.

Ky opsion gjithashtu ndihmon në uljen e numrit të rrotullimeve, por edhe në disa situata specifike.

Për shembull, kur vozitni në kushte dëbore ose me akull, ndonjëherë këshillohet të filloni me marshin e dytë (nëse keni një transmetim manual) për të parandaluar rrotullimin e rrotave (disa automatikë kanë një modalitet të veçantë dimëror për t’u kujdesur për këtë).

Fakti që leva ose zgjedhësi zë vendin e levës së marsheve në një automatik do të thotë se ka vetëm dy pedale të kontrollit të këmbës: gaz dhe frenim. Këtu nuk ka pedale tufë.

Dhe kështu: kini kujdes që të mos shtypni instinktivisht pedalin e frenave me këmbën tuaj të majtë siç do të bënit me pedalin e tufës në një makinë manuale ose nëse po drejtonit një automatik në modalitetin manual. Kjo do të bëjë që automjeti të ndalojë papritur.

Ndërsa transmetimet automatike janë përgjithësisht shumë të lehta për t’u përdorur, konfuzioni kryesisht vjen kur nisni dhe ndaloni.

Për të nisur automatikun, fillimisht vendosni këmbën e djathtë në pedalin e majtë (frenimin) dhe shtypni. Nisni makinën duke rrotulluar çelësin ose duke shtypur butonin e nisjes.

Me këmbën ende në frenim, lëvizni levën e marshit në D (nëse doni të ecni përpara) ose R (nëse dëshironi të ecni në kthim mbrapa) dhe lëshoni frenat e dorës, ose levën ose butonin zakonisht pranë levës së marshit.

Hiqeni këmbën nga frena: kjo do të bëjë që shumica e automatikëve të lëvizin përpara ose pak mbrapa. Për të fituar shpejtësi, shtypni butësisht pedalin e djathtë (përshpejtuesin) me këmbën tuaj të djathtë.

Transmetimi më pas do të zgjedhë automatikisht marshin e duhur për situatën specifike dhe do të bëjë të gjithë punën e vështirë për ju.

Ndërsa ngadalësoni shpejtësinë, transmetimi automatik do të ndërrojë marshin për ju. Kur të keni mbaruar drejtimin, shtypni pedalin e frenave derisa makina të ndalojë.

Ndërsa qëndroni në këmbë, për të parkuar, mbani këmbën në frenim dhe lëvizni levën e ndërruesit në P. Tërhiqni frenën e parkimit (ose një levë ose një buton, që zakonisht ndodhet pranë levës së ndërruesit). Pastaj fik motorin.

Dhe kaq, nuk është e vështirë, apo jo?

“S” qëndron për modalitetin sportiv. Kjo do të shkurtojë raportet e marsheve dhe do ta sjellë motorin në rrotullime të larta më shpejt, do të rrisë nivelin e ndjeshmërisë së mbytjes dhe ndonjëherë do të bëjë disa ndryshime në pezullimin e automjetit (ulje, ngurtësim ose të ngjashme).

Vetura shpesh do të qëndrojë në një marsh të caktuar më gjatë për të maksimizuar shpejtësinë.

“L” i referohet “Modalitetit të ulët”. Kjo komandë do t’i “tregojë” veturës të qëndrojë në marshin më të ulët, me më shumë fuqi dhe më pak shpejtësi, gjë që ndihmon kur tërhiqni dhe vozitni në shkallë të pjerrët.