Si ta kurseni karburantin?

Me një shpejtësi prej 130 km/h, konsumi mund të rritet deri në 2 litra për 100 kilometra.

Me disa truke mund të ulni ndjeshëm konsumin e karburantit.

Ky artikull thekson disa mënyra për të kursyer karburantin gjatë udhëtimit me veturë dhe tregon se cilët aksesorë në automjet mund të ndikojnë më shumë në konsum.

Eliminoni peshën e panevojshme

Pesha shtesë në automjet rrit konsumin e karburantit. Sipas klubit gjerman të automobilave ADAC, për çdo 100 kilogramë peshë të tepërt, konsumimi rritet deri në 0.3 litra për 100 kilometra. Për shembull, një rrotë rezervë e plotë mund të peshojë rreth 20 kilogramë. Për të zvogëluar peshën e automjetit, mund të përdorni një set për riparimin e gomave.

Kufizoni përdorimin e kutive dhe mbajtësve mbi çati

Mbajtësit dhe kutitë e çatisë janë konsumatorë të mëdhenj të karburantit. ADAC vëren se, edhe me një shpejtësi prej 80 km/h, konsumimi rritet me rreth 11 për qind. Nëse lëvizni me 130 km/h, konsumi mund të rritet deri në 2 litra për 100 kilometra. Hiqni kutitë e çatisë menjëherë pas përfundimit të udhëtimit.

Hiqni borën dhe akullin gjatë dimrit

Bora dhe akulli ndikojnë në aerodinamikën e automjetit dhe rrisin peshën, duke shkaktuar konsum më të lartë të karburantit. Përpara nisjes, pastroni automjetin nga bora dhe akulli. Kjo jo vetëm që zvogëlon konsumin, por përmirëson edhe dukshmërinë dhe sigurinë. Bora që bie nga automjeti juaj mund të jetë një rrezik për të tjerët në rrugë.

Këto janë disa hapa të thjeshtë për të kursyer karburant dhe për të bërë udhëtimin tuaj më efikas dhe të sigurt.