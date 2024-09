​Si ta lehtësoni dhimbjen e kokës nga ndryshimi i motit

Shumë njerëz vuajnë nga dhimbje koke gjatë ndryshimeve të motit dhe gjatë ditëve të lagështa dhe të nxehta të verës, të cilat më së shpeshti manifestohen si dhimbje të shurdhër ose presion në pjesën e sipërme të kokës.

Zakonisht shoqërohet me lodhje, përgjumje dhe mungesë përqendrimi, si dhe ngadalësi në kryerjen e detyrave të përditshme.

Për fat të mirë, ekziston një mënyrë për të lehtësuar dhimbjen, kështu që nuk duhet të kërkoni menjëherë një pilulë. Provoni të lani fillimisht me ujë të ftohtë, duke lagur kyçet dhe qafën ose duke bërë dush.

Kjo do t’ju freskojë dhe ndoshta do të zvogëlojë dhimbjen. Nëse ka ajër të pastër jashtë, ecni për disa minuta, pasi kjo shpesh ndihmon gjithashtu.

Përveç kësaj, sigurohuni që të pini më shumë lëngje, sepse një nga shkaqet e dhimbjes së kokës mund të jetë dehidrimi.

Një mënyrë e mirë për ta bërë këtë është të mbushni një shishe me ujë dhe ta mbani me vete, në mënyrë që të mund të pini disa gllënjka çdo 20 minuta deri në gjysmë ore.

Do t’ju ndihmojë gjithashtu një fetë shalqi ose pjepër e ftohtë, e cila do t’ju freskojë dhe do t’ju mbushë lëngjet.

Rekomandohen gjithashtu çaje të lehta bimore dhe madje një kafe për t’ju zgjuar, por kini parasysh që të dyja përmbajnë kafeinë, e cila vepron si diuretik dhe mund të nxisë dehidratimin, ndaj nuk është mirë ta teproni.

Shmangni patjetër pijet e gazuara pasi ato çojnë në humbje të shtuar të elektroliteve, veçanërisht të kaliumit. Kjo është arsyeja pse uji i thjeshtë dhe lëngjet e shtrydhura të freskëta janë zgjidhja më e mirë, shmangni ato të blera në dyqan për shkak të sheqernave të shtuara.

Mos i anashkaloni vaktet, sepse uria, pra rënia e sheqerit në gjak, mund të jetë edhe “fajtori” për dhimbjet e kokës. Gjatë këtyre ditëve, qëndroni larg dietave që bazohen në eliminimin e karbohidrateve, pasi kjo mund të çojë në uljen e nivelit të glikogjenit, i cili është energjia kryesore për trurin.

Por zgjidhni karbohidratet e shëndetshme, si drithërat, frutat dhe perimet, çokollata e zezë dhe të ngjashme, sepse ato shpërbëhen ngadalë dhe nuk do të ndikojnë në rritjen e sheqerit në gjak.

Dhimbja e kokës mund të jetë gjithashtu një shenjë se trupit i mungojnë disa lëndë ushqyese të vlefshme, kryesisht kaliumi, magnezi dhe kalciumi, ndaj është mirë të kujdeseni për kompensimin e tyre përmes dietës.

Ndër burimet më të mira të kaliumit janë patatet e pjekura: 100 gramë kanë një sasi të pabesueshme 721 miligramë kalium.

Për hir të krahasimit, një banane përmban 467 miligramë kalium, por është gjithashtu e rëndësishme për shkak të sasisë së konsiderueshme të magnezit (22 miligramë).

Lëngjet e frutave dhe perimeve përmbajnë gjithashtu kalium, por edhe substanca të tjera minerale, veçanërisht perimet me gjethe jeshile. Arrat janë të pasura edhe me kombinimin e përmendur të mineraleve, ndaj nuk është keq t’i hani ato kur keni dhimbje koke.