Si të dalloni një problem me presionin e syve: Kushtojini vëmendje këtyre shenjave

Presioni i syve është i rëndësishëm për funksionimin normal dhe shëndetin e syve. Ai shkaktohet nga humori ujor, një lëng që krijohet dhe kullohet vazhdimisht nga syri. Kur ekuilibri midis formimit të tij dhe ënjtjes prishet, mund të ndodhë një rritje e presionit të syve.
Problemi është se presioni i lartë i syve zakonisht nuk shkakton probleme të qarta në fillim. Një person mund të shohë normalisht, pa dhimbje ose shenja të tjera që do të tregonin një problem. Për shkak të kësaj, vlerat e larta shpesh zbulohen vetëm gjatë një ekzaminimi rutinë.
Nëse presioni mbetet i lartë për një kohë të gjatë, mund të ndodhë dëmtim i nervit optik. Kjo mund të shkaktojë shikim të turbullt, ngushtim të fushës vizuale dhe vështirësi në lëvizje dhe lundrim në hapësirë.
Një situatë veçanërisht serioze lind kur presioni i syrit rritet ndjeshëm. Pastaj mund të shfaqen dhimbje të forta në sy, përkeqësim ose humbje e papritur e shikimit, të përziera dhe të vjella. Simptoma të tilla kërkojnë kujdes të menjëhershëm mjekësor.
Vlerat e presionit të syrit më shpesh variojnë midis 8 dhe 22 mm Hg. Megjithatë, vetëm kjo vlerë nuk është treguesi i vetëm i shëndetit të syve, pasi presioni normal mund të ndryshojë nga personi në person. Tek disa njerëz, presioni mund të rritet pa dëmtime të dukshme të syrit, gjë që quhet hipertension okular.
Kur presioni i syrit rritet ndjeshëm, rritet edhe rreziku i dëmtimit të nervit optik. Presioni i lartë i syrit është një nga faktorët më të rëndësishëm që shoqërohet me zhvillimin e glaukomës, ose kataraktit të gjelbër.
Glaukoma është një sëmundje kronike që dëmton gradualisht nervin optik. Në fillim mund të kalojë pa u vënë re, por me kalimin e kohës mund të çojë në humbje serioze të shikimit. Nëse sëmundja nuk zbulohet dhe trajtohet në kohë, dëmtimi mund të jetë i përhershëm dhe të çojë në verbëri.
Kjo është arsyeja pse ekzaminimet e rregullta oftalmologjike janë shumë të rëndësishme, edhe kur një person nuk ka probleme me shikimin. Zbulimi në kohë i presionit të lartë të syve dhe trajtimi i duhur mund të ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të nervit optik dhe në ruajtjen e shikimit.
Prandaj, presioni i syve nuk duhet injoruar, veçanërisht pasi rritja e tij shpesh nuk shfaq simptoma në fillim. Monitorimi i syve dhe ekzaminimet e rregullta mund të jenë çelësi për ruajtjen e shëndetit të syve.