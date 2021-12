Si të hiqni dorë nga pirja e duhanit: 5 veprime që mund t’i ndërmerrni tani

Pirja e duhanit është një varësi që mund të ketë efekte afatgjata dhe të pafavorshme shëndetësore. Por ka shpresë për ata që duan të lënë falë aplikacioneve inovative, linjave të ndihmës dhe strategjive të provuara të përballimit.

Më poshtë gjeni pesë veprime që mund të bëni që ju ndihmojnë ju ose një të afërmi të lini duhanin

Përqendrohuni se si të qëndroni larg nga duhani

Qëllimi nuk duhet të jetë lënia e duhanit përkundrazi, duhet të jetë mënyra se si të “qëndrojmë të lënë”, tha Dr. Panagis Galiatsatos, drejtor i Klinikës së Trajtimit të Duhanit në Johns Hopkins Medicine në Baltimore, Maryland. Ai tregoi se ka pasur pacientë që thonë se e kanë lënë shumë herë, por që nuk kanë qenë në gjendje ta ndalojnë përgjithmonë, transmeton Klankosova.tv.

Ai rekomandon që njerëzit të ndryshojnë qëllimin e tyre më të madh për të lënë duhanin në qëllime më të vogla. Për shembull, të mësojnë shkaktarët e ndryshëm që mund t’i bëjnë të duan të pinë duhan. Në atë mënyrë, mund të jenë të vëmendshëm dhe të gjejnë zgjidhje për ato veprime.

Bëni secilën herë që e leni duhanin një mësim për ju

Shumica e njerëzve që pinë duhan e lënë atë tetë deri në 12 herë, për shkak të varësisë së cigareve, para se të lëjnë plotësisht, tha Jonathan Bricker, profesor në sektorin e shkencave të shëndetit publik në Qendrën Kërkimore të Kancerit Fred Hutchinson në Universitetin e Uashingtonit në Seattle. Meqenëse rikthimi është shumë i zakonshëm, Bricker u thotë pacientëve të tij të gjejnë një mësim që mund të marrin nga secila përvojë.

“Njerëzit do të thonë gjëra të tilla si:” Unë mësova sa të fuqishme janë këto dëshira, ose mësova se si të shikoja shokun tim duke pirë duhan ishte një shkas i madh për mua, ose mësova se stresi në jetën time ishte një shkas i madh “, tha Bricker.

Përdorni linjat telefonike dhe aplikacionet për mbështetje

Grupet e mbështetjes për njerëzit që duan të lënë pirjen e duhanit po zvogëlohen, kështu që Bricker rekomandoi thirrjen e një linje ndihme për të lënë ndihmë nga jashtë. CDC financon një linjë telefonike për ndërprerjen e duhanit, 1-800-QUIT-TANI (784-8669), e cila është falas për banorët e SH.B.A.-së në të gjitha shtetet, plus Distriktin e Kolumbisë, Guam dhe Porto Riko. Ekipi i Bricker në Fred Hutch ndihmoi në krijimin e aplikacionit iCanQuit, i cili u mbështet nga një grant nga Instituti Kombëtar i Shëndetit i SHBA.

Flisni me ofruesin tuaj mjekësor

Njerëzit që duan të lënë pirjen e duhanit mund të flasin me ofruesin e tyre mjekësor për të dalë me një plan trajtimi të mbushur me strategji të shumta, tha Galiatsatos. Mjekët mund të përshkruajnë ilaçe për të frenuar dëshirat për cigare dhe për t’i bërë ato më të menaxhueshme, tha ai. It’sshtë një zgjidhje afatshkurtër për të ndihmuar në trajnimin e trurit tuaj që të mos dëshirojë cigare aq fort, shtoi Bricker. Medikamentet që ofrojnë mjekët do të varen nga situata juaj specifike, tha Bricker. Recetat priren të jenë minimale në fillim, pastaj përshkallëzohen në varësi të ashpërsisë së varësisë.

Mbështetni njerëzit e varur nga pirja e duhanit

Galiatsatos tha se ai kurrë nuk ka hasur në një pacient i cili tashmë nuk e di që pirja e duhanit është e keqe, kështu që ai rekomandon që të shmanget ai argument kur i drejtohet një dashurie që pi duhan. Kur përpiqeni të ndihmoni dikë që pi duhan, bëjeni të qartë se po i afroheni situatës pa asnjë stigmë ose gjykim, tha Galiatsatos. Sapo të vendoset besimi, ai rekomandon që miqtë dhe anëtarët e familjes të ofrojnë për të ndihmuar duhanpirësit të gjejnë burime se si të lënë duhanin, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.