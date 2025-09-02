Si të mbroheni nga mashtrimi në WhatsApp që vjedh identitetin tuaj dhe u kërkon para kontakteve

Hakerët përdorin video-thirrjet në WhatsApp për të vjedhur llogari dhe për të kërkuar para.
Mashtruesit përdorin “Mashtrimin e Pasqyrimit të Ekranit në WhatsApp”, një teknikë që përfshin hakerët që vjedhin llogari dhe imitojnë përdoruesit e WhatsApp për të kërkuar para nga kontaktet.
Mashtrimi funksionon kështu: kriminelët kibernetikë telefonojnë përmes aplikacionit të mesazheve të menjëhershme duke u shtirur si një kontakt.
Kur përdoruesi përgjigjet në telefon, ai sheh një ekran të zi. Atëherë personi në anën tjetër të linjës i kërkon të ndajë ekranin e tij për të parë se çfarë po ndodh: futja e kalit të Trojës në pajisje dhe marrja e llogarisë.
Pas ndarjes së ekranit, të prekurit marrin një njoftim në krye të ekranit të tyre: ky është një mesazh me tekst nga aplikacioni WhatsApp me kodin e tyre të sigurisë.
Ndërsa ata po ndajnë ekranin, ky kod është i dukshëm për bashkëbiseduesin e tyre, i cili do ta përdorë atë për të vjedhur llogarinë, pas së cilës hakeri e mbyll aplikacionin, duke e bërë të pamundur hyrjen përsëri.
Një përdorues i WhatsApp tha se, në orët pasuese të ekranit të zi, disa nga kontaktet e tyre i informuan se po merrnin mesazhe nga llogaria e tyre WhatsApp duke u kërkuar të dërgonin para përmes Bizum urgjentisht.
Incibe, instituti kombëtar i sigurisë kibernetike në Spanjë, ka lëshuar një sërë rekomandimesh për të ndihmuar përdoruesit të mbajnë llogaritë e tyre të sigurta.
Çfarë të bëni nëse llogaria juaj është vjedhur?
Paralajmëroni kontaktet tuaja për t’i parandaluar ata të bien pre e një mashtrimi.
Kontaktoni kontaktin nga i cili keni marrë video-thirrjen në mënyrë që ata të mund të marrin të njëjtat masa si ata, pasi edhe ata kanë qenë viktimë e vjedhjes së llogarisë WhatsApp.
Përpiquni të riinstaloni aplikacionin për t’i detyruar ata të marrin përsëri një kod.
Kontaktoni mbështetjen e WhatsApp në emailin e kontaktit [email protected] për të kërkuar ndihmë.
Nëse edhe kjo nuk arrin të rikuperojë llogarinë, kontaktoni Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave të WhatsApp.
Nëse nuk merrni një përgjigje brenda një muaji, ose nëse përgjigja është negative, raportoni incidentin tek autoritetet.
Kontaktoni bankën tuaj për t’i informuar ata për atë që ka ndodhur dhe për të marrë masat e duhura.
Si të parandaloni vjedhjen e llogarisë?
Konfiguroni verifikimin me dy hapa në telefonin tuaj celular.
Mos e ndani ekranin tuaj pa qenë të sigurt se me kë po flisni.
Mos jepni ose ndani kurrë kodet që merrni, pasi ato janë personale dhe të patransferueshme. /