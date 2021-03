Si të pastroni ujin nga klori me metoda natyrale

Në depot e grumbullimit të ujit që furnizojnë rrjetin e tubacioneve drejt çdo banese prania e mikrobeve rritet.

Për rrjedhojë, autoritet përkatëse kujdesen që të rrisin sasinë e klorit në mënyrë që të dezinfektojnë ujin që rrjedh në rubinetin e çdo familjeje.

Por nga ana tjetër,

sjell në vëmendje se klori është një substancë kimike tepër e dëmshme, dhe sado e vogël të jetë sasia e përdorur për dezinfektimin e ujit sërish efektet që sjell ai për organizmin nëse konsumohet janë të dëmshme.

Ai përdoret për të eliminuar patogjenët e rrezikshëm, duke u munduar që uji të jetë më i sigurt për t’u përdorur.

Këtu qëndron dhe problemi.

Klori kur pihet bashkë me ujin e çezmës por edhe kur përthithet nga perimet apo frutat të cilat i lajmë me të, kthehet në një rrezik për shëndetin e organizmit tonë.

Efektet e dëmshme të ujit me klor në organizëm

Disa të dhëna, raportojnë se klori lidhet me:

Rritjen problemeve me frymëmarrjen si astma dhe alergjitë

Dëmton mukozën e aparatit të frymëmarrjes

Vret bakteret e mira të florës së aparatit tretës

Nëse është me përqendrim të lartë, mund të shkaktojë formimin e xhepave të ujit në mushkëri

Acidet që krijohen kur klori dhe uji kur ata kombinohen, dëmtojnë qelizat e organizmit tonë duke shkaktuar dhe shumë sëmundje të rënda.

Një zgjidhje të lehtë për të neutralizuar përmbajtjen e klorit në ujin e çezmës

Nëse konsumoni ujin e çezmës për ta pirë, ju këshillojmë që në gotë të shtoni disa feta apo pika limoni.

Studimet tregojnë se vitamina C që gjendet në këtë frut shërben si katalizator në eliminimin e molekulave të klorit.

Kjo cilësohet si zgjidhja më e efektshme në minimizimin e efekteve të pranisë së klorit në ujë.

Por një tjetër shqetësim janë ushqimetSi të pastroni ujin nga klori me metoda natyrale

Ju këshillon që nëse uji i çezmës suaj ka një aromë klorine, si ajo e pishinave, mos i lani perimet dhe frutat direkt nga çezma.

Në një tas hidhni lëngun e një limoni ose dy limona të prerë në feta.

Kështu perimet dhe frutat tuaja ruajnë vlerat e tyre dhe janë të shëndetshme.