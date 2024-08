Si t’i mbroni fëmijët nga pickimi i insekteve: këshilla dhe mjetet më efektive

Thithjet nga insektet si bletët, grerëzat, mushkonjat ose rriqrat mund të shkaktojnë ënjtje të bezdisshme, kruajtje dhe madje edhe reaksione të rrezikshme alergjike. Mbajtja e këtyre kafshëve larg është mënyra më e mirë për të mbrojtur fëmijët, por në rast kafshimi ka mjete të thjeshta që mund të qetësojnë simptomat.

Gjatë verës, fëmijët kalojnë shumë më tepër kohë jashtë dhe kjo i ekspozon ata më shumë ndaj pickimeve të insekteve , shqetësimeve të bezdisshme të verës që shkaktojnë ënjtje , kruajtje dhe gjithashtu mund të shkaktojnë reaksione alergjike. Prandaj, mbrojtja e fëmijëve nga pickimi i insekteve është shumë e rëndësishme për t’u garantuar atyre një verë të sigurt dhe të këndshme.

Simptomat e pickimit të insekteve

Siç na kujton Spitali Bambino Gesù, pickimi i insekteve në shumicën e rasteve shkakton ënjtje, kruajtje dhe skuqje të lëkurës , me formimin e kores me pika në pikën e inokulimit. Kafshimet helmuese (bletët, grerëzat, merimangat dhe grerëzat) gjithashtu shkaktojnë inflamacion intensiv të shoqëruar me ënjtje, dhimbje dhe rrezikun e reaksionit anafilaktik, pasoja më e rrezikshme dhe potencialisht fatale. Prandaj, tek fëmijët, simptomat klinike më të zakonshme janë:

Urtikaria.

Ënjtje e karakterizuar nga shfaqja e skuqjes, skuqja e lëkurës (dhe nganjëherë flluska).

Kruajtje e zgjatur.

Cilat janë pickimet më të shpeshta të insekteve dhe si t’i dalloni ato?

Insektet që mund të pickojnë fëmijët nuk janë ato që fluturojnë, si mushkonjat, bletët dhe grerëzat, por edhe ato që zvarriten ose zvarriten në tokë si merimangat, procesionarët dhe çimkat. Natyrisht është shumë më e lehtë t’i hasësh këto kafshë në fshat ose në zona me shumë bimë, megjithatë edhe zonat urbane ofrojnë kushte mjedisore të favorshme për përhapjen e disa specieve, para së gjithash mushkonjat dhe çimkat.

Gjatë verës, shumica e insekteve të këtij lloji janë kryesisht:

Mushkonjat: janë ndoshta insektet më të bezdisshme të verës. “Kafshimet” e tyre mund të shkaktojnë kruajtje, ënjtje dhe në disa raste reaksione alergjike.

Bletët dhe Grerëzat: Këto insekte mund të pickojnë nëse ndjehen të kërcënuar. Goditjet e tyre mund të jenë të dhimbshme dhe të shkaktojnë edhe reaksione serioze tek ata që vuajnë nga alergjitë.

Rriqrat: Shpesh gjenden në livadhe, pyje dhe vende të frekuentuara nga kafshët, si ferma ose kullota. Thithjet e tyre mund të jenë të rrezikshme, pasi ato mund të transmetojnë sëmundje të tilla si sëmundja Lyme.

Mizat e rërës: Këto insekte të vogla fluturuese mund të shkaktojnë pickime me kruajtje dhe, në disa raste, të transmetojnë virusin e leishmaniozës.

Merimangat: Kafshimet e merimangave gjithashtu shkaktojnë reaksione të lëkurës. Fatmirësisht, nuk ka shumë specie helmuese që jetojnë në Itali, me përjashtim të merimangës së violinës , pickimi i së cilës mund të shkaktojë nekrozë të zonës së prekur, potencialisht vdekjeprurëse.

Tenja: kontakti me këto “vermiçelë me qime” mund të çojë në shfaqjen e flluskave të dhimbshme dhe skuqjeve të bezdisshme.

Insektet e shtratit: pickimi i këtyre kafshëve të vogla është pa dhimbje, por në orët në vijim shkakton kruajtje dhe skuqje të lëkurës.

Çfarë duhet të bëni në rast kafshimi?

Në këto raste ilaçi ndryshon në bazë të specieve përgjegjëse për “kafshimin”. Në rastin e mushkonjave, për shembull, mjafton të lani zonën e prekur të trupit, të bëni disa kompresa me ujë të freskët dhe, nëse ënjtja është shumë e madhe, të aplikoni një krem kortizonik , duke u siguruar që fëmija të bëjë jo gërvishtje.

Megjithatë, situata është e ndryshme për insektet që injektojnë helm. Në rast pickimi të bletës dhe grerëzave, faqja e internetit e Kryqit të Kuq Italian rekomandon heqjen e thumbit me piskatore duke e mbajtur nga baza, lani plagën me ujë dhe sapun dhe më pas fashoni, duke e vendosur në një pako akulli. Megjithatë, nëse fëmija shfaq shenja të një reaksioni alergjik (ënjtje ekstreme në gjymtyrë dhe fytyrë, vështirësi në frymëmarrje, skuqje etj.) atëherë është mirë që të telefononi për ndihmë.

Kur një rriqër kafshon , megjithatë, Istituto Superiore della Sanità sugjeron të hiqni të gjithë kafshën (e cila ngjitet për të thithur gjak) me piskatore, duke e kapur rriqrën sa më afër lëkurës dhe duke e përdredhur butësisht dorezën, në mënyrë që ta shkëputni. Më pas duhet të vazhdoni duke e larë plagën me ujë dhe sapun, të vendosni një kompresë të ftohtë dhe të vendosni produkte kortizonike dhe antiseptike. Në çdo rast, në rast vështirësish në frymëmarrje, simptoma kardiake ose ënjtje të tepërt në sipërfaqe të mëdha të trupit, është e nevojshme që urgjentisht të shkoni në urgjencë për ndërhyrje të menjëhershme mjekësore.

Si të parandaloni pickimin e insekteve? Strategjitë më efektive përfshijnë:

Kundër ilaç ndaj insekteve: Përdorni ilaç kundër insekteve ose vaj eukalipt limoni. Aplikoni repelentin sipas udhëzimeve të prodhuesit, duke shmangur duart, sytë dhe gojën.

Veshje të përshtatshme: Vishni fëmijët me veshje me mëngë të gjata dhe pantallona të gjata kur luajnë jashtë, veçanërisht në muzg dhe agim, kur mushkonjat janë më aktive.

Rrjetat kundër mushkonjave: Përdorni rrjeta kundër mushkonjave në dritare dhe dyer dhe rreth shtretërve të fëmijëve, veçanërisht në zonat ku mushkonjat janë më të zakonshme.

Heqja e ujit të ndenjur: Heqja e ujit të ndenjur rreth shtëpisë tuaj parandalon mushkonjat të lëshojnë vezët e tyre.

Mos lini mbeturina ose ushqime të mbetura përreth – ato tërheqin insektet (si grerëzat).

Kontrollimi i dritareve, kopshteve dhe zgavrave: kjo ju lejon të zbuloni formimin e huallave ose koshereve.

Kontrolli i kafshëve shtëpiake: Kontrollimi i rregullt i kafshëve shtëpiake dhe dërgimi i tyre te veterineri parandalon rriqrat, siç bën përdorimi i produkteve specifike për t’i mbajtur larg këto insekte të bezdisshme.

Kur të shqetësoheni për pickimin e insekteve?

Pasojat më të rrezikshme kanë të bëjnë me reaksionet alergjike ose, në rastin e një pickimi nga një kafshë që konsiderohet helmuese, toksiciteti i helmit të injektuar. Kur një fëmijë përjeton një reaksion alergjik ndaj pickimit, simptomat më alarmante janë:

Vështirësi në frymëmarrje.

Ënjtje e fytyrës ose e gojës.

Urtikaria difuze.

Marramendje ose të fikët.

Në rast helmimi, shenjat mund të përfshijnë edhe prodhimin e qelbit nga plaga dhe shfaqjen e simptomave si ethe, probleme me frymëmarrjen ose arrest kardiak. Nëse shfaqen efekte të ngjashme, është thelbësore të telefononi menjëherë për ndihmë.