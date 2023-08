Si t’i pastroni dredhëzat për të shmangur hepatitin A

Luleshtrydhet luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e një diete të shëndetshme.

Dredhëzat, si frutat dhe perimet e tjera të freskëta, luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e një diete të shëndetshme. Ato ofrojnë lëndë ushqyese të vlefshme, si vitamina C dhe fibra.

Për të përmbushur dozën e rekomanduar ditore të frutave dhe perimeve, që është pesë deri në nëntë racione (siç sugjerohet nga Piramida e Udhëzuesit Ushqimor të Departamentit të Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara), konsumimi i luleshtrydheve të freskëta është i dobishëm.

Një porcion i vetëm me dredhëza të freskëta është i barabartë me shtatë luleshtrydhe me madhësi mesatare ose gjysmë filxhani me luleshtrydhe të copëtuara.

Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se luleshtrydhet kanë potencialin të kontaminohen me patogjenë të dëmshëm, si Salmonella, E.coli dhe Hepatiti A.

Kontaminimi mund të ndodhë në çdo fazë, nga terreni deri në konsumin përfundimtar. Konsumimi i luleshtrydheve të kontaminuara mund të çojë në sëmundje të shkaktuara nga ushqimi, të karakterizuara nga simptoma si nauze, të vjella, diarre, dhimbje koke dhe ethe. Këto simptoma zakonisht shfaqen brenda 12 deri në 72 orë dhe mund të kenë pasoja të rënda.

Megjithatë, praktikimi i trajtimit dhe higjienës së duhur gjatë përdorimit të luleshtrydheve të freskëta mund të ndihmojë në mbrojtjen e vetes dhe të familjes suaj nga sëmundjet që vijnë nga ushqimi.

Si t’i pastroni luleshtrydhet për të shmangur hepatitin A

Për të siguruar freskinë dhe për të parandaluar zhvillimin e mykut, rekomandohet që t’i lani luleshtrydhet pak para konsumimit ose përgatitjes. Kur merreni me dredhëzat, është thelbësore t’i ruani praktikat e duhura higjienike. Filloni duke i larë duart tërësisht me sapun të nxehtë për 20 sekonda.

Mos harroni t’i lani duart para dhe pas përdorimit të ushqimit, pasi të keni prekur mishin, pasi i keni ndërruar pelenat, keni përdorur tualetin, jeni marrë me kafshët shtëpiake ose çdo gjë që mund t’i ndotë duart tuaja.

Gjithashtu, sigurohuni që të dezinfektoni të gjitha zonat dhe enët e përgatitjes së ushqimit duke përdorur një tretësirë prej 1 lugë çaji zbardhues klori të përzier me 1 litër ujë.

Vendosni dredhëzat në një kullesë të pastër dhe të dezinfektuar dhe hidhni çdo frut të dëmtuar. Nëse keni ndonjë dyshim për sigurinë e një luleshtrydhe, është më mirë ta hidhni atë.

Lajini mirë luleshtrydhet nën ujë të pastër dhe të rrjedhshëm. Mos harroni ta ktheni dhe shkundni kullesën ndërsa i lani ato.

Shmangni përdorimin e detergjenteve, sapunëve ose zbardhuesve kur i lani luleshtrydhet e freskëta, pasi këto substanca mund të ndryshojnë shijen e frutave dhe mund të jenë të dëmshme nëse konsumohen.