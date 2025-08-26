Sillet para Gjykatës i dyshuari për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë

Pas pak pritet të mbahet seanca dëgjimore ndaj Ll.M., i dyshuar për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në Zveçan më 2023.
I dyshuari është sjellë në ambientet e seancës dhe ndaj tij pritet të vendoset lidhur me masën e sigurisë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, një ditë më parë paraqiti kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh .
Sipas PSRK-së, i pandehuri dyshohet se ka kryer veprat penale: “Bashkim për veprimtari kundërkushtetuese”, “-Rrezikim të personave nën mbrojtje ndërkombëtare”, “Pjesëmarrje në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizëm dhe “Sulm ndaj personit zyrtar”.