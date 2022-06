Simptomat e tronditjes tek fëmijët mund të kenë shkaqe të shumta themelore

Llojet e ndryshme të dëmtimit të trurit të shkaktuar nga një tronditje mund të çojnë në simptoma të ngjashme tek fëmijët, sipas një studimi të ri.

Një mënyrë e re e studimit të tronditjeve mund të ndihmojë në zhvillimin e trajtimeve në të ardhmen. Ndërsa shumica e fëmijëve shërohen plotësisht pas një tronditjeje, disa do të kenë simptoma të qëndrueshme.

Studiuesit zbuluan se disa kombinime të dëmtimit të trurit ishin të lidhura me simptoma specifike si vështirësitë e vëmendjes. Simptoma të tjera, si problemet e gjumit, u shfaqën tek fëmijët me lloje të shumta lëndimesh. Për shembull, dëmtimi i zonave të trurit që janë thelbësore për kontrollin e gjumit dhe zgjimit mund të shkaktojë sfida me gjumin, siç mund të dëmtojë rajonet e trurit që kontrollojnë disponimin.

Analizimi i simptomave mund të avancojë trajtimin

“Pavarësisht dekadave të hulumtimit, nuk janë identifikuar objektiva të reja trajtimi dhe terapi për tronditjet në tru në vitet e fundit,” thotë autori kryesor Guido Guberman, një studiues Vanier dhe kandidat për MDCM në Universitetin McGill. “Kjo ka të ngjarë sepse dëmtimi i trurit i shkaktuar nga tronditjet dhe simptomat që vijnë prej tij, mund të ndryshojnë shumë tek individët. Në studimin tonë, ne donim të eksploronim marrëdhëniet që ekzistojnë midis simptomave të tronditjes dhe natyrës së dëmtimit në më shumë detaje.”