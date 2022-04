Sindikatat paralajmërojnë protesta, kritikojnë Qeverinë për moskomunikim

Udhëheqës të sindikatave në Kosovë vazhdimisht janë shprehur të pakënaqur sa i përket përkrahjes nga ana e Qeverisë, por edhe moskomunikimit. Ata thonë se në rast të mos realizimit të kërkesave të tyre deri në mes të muajit prillit do të shprehin pakënaqësitë e tyre përmes protestave.

Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), Atdhe Hykolli ka thënë se janë duke e pritur Ligjin e Pagave, duke shtuar se shpresojnë që ligji të kalojë dhe të plotësojë zbrazëtirën që e kanë pasur punonjësit.

Madje, ai ka theksuar se deri më tani kanë pasur një tkurrje të dialogut në raport me Qeverinë e vendit, duke pohuar se sindikatat i kanë metodat e veta me të cilat i arrijnë qëllimet.

“Tash jemi në një pikë ku jemi duke e pritur Ligjin e Pagave që ne dëshirojmë që sa më shpejt ky ligj të kalojë edhe sado kudo të plotësojë atë zbrazëtirën që e kanë pasur punonjësit e Kosovës. Sindikatat e kryejnë punën e vet, organizojnë dialogun social me partnerët social siç është Qeveria e Kosovës. Sindikatat i kanë edhe metodat e veta me të cilat i arrijnë qëllimet e veta. Deri më tani kemi njëfarë ngurrje rreth dialogut social, por po shpresojmë në të ardhmen e afërt do të kemi dialog social dhe do të kontribuojmë të gjithë në ndërtimin e vendit tonë”, ka thënë ai.

Edhe kryetari i Sindikatës së Pavarur e Sektorit Privat, Jusuf Azemi, ka thënë se raporti i tyre me Qeverinë e Kosovës është zero, kurse në raportin punëtorë-pronarë ai tha se kërkesat janë 80 për qind të realizueshme.

“Nëse e marrim në raport punëtorë-pronarë të kompanisë në kohën e fundit janë jashtëzakonisht duke u marr parasysh kërkesat tona dhe po themi që diku 70-80 për qind të kërkesave tona në raport me kompaninë janë të zbatueshme dhe po implementohen. Kurse në raport Sindikatë-Qeveri e Kosovës deri më tani nuk e kemi as lëvizjen më të vogël që mund të themi se dialogu në raport punëmarrës-Qeveri e kemi zero”, ka thënë Azemi.

Kryetari i Sindikatës së Re të KEK-ut, Nexhat Llumnica, ka thënë se Ligji i Punës nuk po respektohet në rastet e pagesës së vikendeve, për çka edhe ka paralajmëruar protesta. Sipas tij, në rast se nuk gjejnë mirëkuptim që menaxhmenti i KEK-ut të bëjë pagesën e vikendeve do t’i drejtohen përmbaruesit.