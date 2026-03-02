Sirena për sulme ajrore bien në Izrael dhe Jordani pas lëshimit të raketave iraniane

Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan sot në zonën e Kudsit dhe Izraelin qendror, përfshirë Tel Avivin, si dhe në Jordani, pasi u zbuluan raketa të lëshuara nga Irani, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria izraelite tha se kishte identifikuar “lançimin e fundit të raketave nga Irani drejt territorit izraelit”.
“Sistemet e mbrojtjes po punojnë për të kapur kërcënimin. Në minutat e fundit, Komanda e Frontit të Brendshëm shpërndau udhëzime parandaluese direkt në telefonat celularë në zonat e prekura”, shtoi ushtria.
Sirenat u dëgjuan më vonë në të gjithë Izraelin qendror, përfshirë qytetin e Tel Avivit. Ato gjithashtu dëgjuan në zonën e Kudsit, ku u dëgjuan shpërthime nga interceptimi. Shërbimi mjekësor i urgjencës i Izraelit, MDA, tha në një deklaratë se nuk ishin regjistruar lëndime ose dëme materiale.
Në Jordani, sirenat u dëgjuan në të njëjtën kohë me njoftimin se raketa iraniane ishin zbuluar duke shkuar drejt Izraelit. Një korrespondent i Anadolu-t raportoi se dëgjoi shpërthime që rezultuan nga interceptimet e mbrojtjes ajrore.
Kjo ndodhi ndërsa SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet e rajonit ku ndodhen asetet amerikane.