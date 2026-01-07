Siri, forcat e SDF-së hapin zjarr ndaj civilëve që përpiqeshin të largohen nga lagjet e Halepit

Grupet terroriste të PKK/YPG që veprojnë nën emrin SDF hapën zjarr ndaj civilëve që përpiqeshin të largoheshin nga lagjet e banimit në qytetin Halep në veri të Sirisë, raportuan mediat siriane të mërkurën, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbariya tha se terroristët e SDF-së qëlluan në një përpjekje për të parandaluar civilët të largohen nga lagjet Sheikh Maqsoud dhe Ashrafieh.
Agjencia Arabe e Lajmeve Siriane (SANA) tha se terroristët e SDF-së po pengojnë banorët të cilët kërkojnë të largohen nga dy lagjet dhe të arrijnë korridoret humanitare të njoftuara nga ushtria siriane.
Sipas SANA-s, korridoret ndodhen në zonën Al-Awarid dhe Rrugën Zuhur dhe janë caktuar për të lejuar daljen e sigurt të civilëve mes sulmeve të SDF-së.
Mbrojtja Civile Siriane tha më parë se ka evakuuar 850 civilë nga Halepi që nga ora 12:30 sipas orës lokale, duke përmendur përkeqësimin e kushteve humanitare dhe bombardimet nga SDF-ja.
