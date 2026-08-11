Siria dënon vendimin e Kolumbisë për të njohur “sovranitetin e Izraelit” mbi Lartësitë e Golanit

Siria dënoi fuqishëm sot vendimin e Kolumbisë për të njohur “sovranitetin izraelit” mbi Lartësitë e pushtuara siriane të Golanit, duke e quajtur këtë veprim shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave përkatëse të OKB-së, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme siriane denoncoi deklaratën e 10 gushtit të Kolumbisë që njeh “sovranitetin izraelit” mbi Golanin e pushtuar bazuar në ato që i përshkroi si pretekste sigurie në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar.
Ministria ripohoi se Lartësitë e Golanit janë pjesë e pandashme e territorit sirian dhe tha se pozicioni i Kolumbisë shkel Kartën e OKB-së, parimin e papranueshmërisë së marrjes së territorit me forcë dhe Rezolutën 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1981.
Ai citoi qëndrimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres duke pohuar se Golani është territor sirian dhe se Kombet e Bashkuara e njohin atë si pjesë të Sirisë.
Ministria tha se mbështetja ndërkombëtare për pozicionin e Sirisë për Golanin e pushtuar ishte rritur, duke vënë në dukje se mbështetja për rezolutën vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të titulluar “Golani Sirian” u rrit nga 97 vende në 2024 në 123 në 2025.
Deklarata dënon sulmet dhe inkursionet e vazhdueshme izraelite në territorin sirian dhe u bëri thirrje shteteve dhe organizatave ndërkombëtare të mbështesin ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e OKB-së.
“Siria do të vazhdojë të ndjekë mjete diplomatike dhe ligjore për të mbrojtur sovranitetin, integritetin territorial dhe të drejtat e saj dhe për të punuar drejt rimëkëmbjes së territoreve të saj të pushtuara”, thuhet në deklaratë.