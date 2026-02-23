Siria hap aplikimet për organin zgjedhor në Raka

Autoriteti zgjedhor i Sirisë ka njoftuar fillimin e pranimit të aplikimeve për formimin e një organi zgjedhor në provincën veriore Raka, në një hap që synon rritjen e pjesëmarrjes demokratike dhe përfaqësimit të të gjitha rajoneve, transmeton Anadolu.
Duke cituar një deklaratë nga Komiteti i Lartë për Zgjedhjet e Asamblesë Popullore, agjencia e lajmeve SANA tha se aplikimet synojnë të formojnë organin zgjedhor në zonat zgjedhore Raka dhe Tabka në provincë.
Sipas deklaratës, zona zgjedhore e Rakës do të ketë 150 anëtarë në trupin zgjedhor për të zgjedhur tre anëtarë të parlamentit, ndërsa zona e Tabkas do të ketë 50 anëtarë për të zgjedhur një anëtar.
Më 17 shkurt, Komiteti Suprem për Zgjedhjet e Asamblesë Popullore publikoi listën përfundimtare të nënkomiteteve për zonat e Rakës dhe Tabkas.
Në fillim të tetorit, Siria mbajti zgjedhje indirekte për Asamblenë e saj Popullore, të parat që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit. Rreth 6 mijë votues u përzgjodhën nga organet zgjedhore në të gjithë vendin për të hedhur votat për të zgjedhur dy të tretat e organit me 210 vende.
140 vende u vunë në garë përmes këtyre votimeve indirekte. Presidenti pritet të emërojë 70 anëtarët e mbetur.