Siria shpall rezultatet e zgjedhjeve të para parlamentare që nga rënia e Asadit

Komisioni zgjedhor i Sirisë ka njoftuar rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të para parlamentare të vendit që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assadit, transmeton Anadolu.

Nawar Najmeh, një zëdhënës i Komitetit të Lartë për Zgjedhjet e Asamblesë Popullore, në një konferencë për media në Damask tha se rezultatet për dy të tretat e vendeve të Asamblesë Popullore janë përfundimtare dhe nuk i nënshtrohen apelimit.

Najmeh tha se presidenti Ahmad al-Sharaa do të emërojë një të tretën e mbetur të vendeve parlamentare.

“Ky proces nuk ka lidhje me organet zgjedhore”, shtoi ai.

Dje, votuesit sirianë hodhën votat për të zgjedhur dy të tretat e vendeve të Asamblesë Popullore, në votimin e parë që nga rrëzimi i Asadit në dhjetor të vitit 2024.

Një total prej 1.578 kandidatësh garuan për 210 vende në asamble, me gratë që përbënin 14 për qind të kandidatëve.

