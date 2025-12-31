Siria thotë se uniteti kombëtar është një vijë e kuqe, zotohet për zbatim të rreptë të ligjit

Ministria e Drejtësisë e Sirisë ka deklaruar se ruajtja e unitetit dhe sovranitetit të vendit është një vijë e kuqe, duke paralajmëruar se çdo thirrje ose veprim që sfidon atë do të trajtohet si krim i rëndë kundër sigurisë shtetërore, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA), ministria tha se mbrojtja e unitetit kombëtar dhe sovranitetit është “një parim kushtetues i palëkundur që nuk lejon shkelje”.
Ministria paralajmëroi se çdo thirrje apo praktikë që minon këtë parim përbën krime të rënda që prekin sigurinë e shtetit dhe do të përballet me masa të rrepta ligjore për të mbrojtur interesin suprem kombëtar të vendit.
Ajo theksoi se shteti sirian mbetet i përkushtuar ndaj sundimit të ligjit dhe respektimit të të drejtave dhe lirive publike të garantuara nga kushtetuta. Liria e mendimit dhe e shprehjes, tha ministria, është një e drejtë e mbrojtur, por duhet ushtruar brenda kufijve të përcaktuar ligjërisht që i shërbejnë interesit publik dhe ruajnë paqen civile.
Ministria siriane tha se ligjet ekzistuese i rregullojnë këto të drejta përmes kontrollesh dhe procedurash ligjore detyruese, që synojnë mbrojtjen e qytetarëve, ruajtjen e pronës publike dhe private dhe parandalimin e veprimeve që mund të prishin sigurinë ose të paralizojnë shërbimet publike.
Çdo shkelje e këtyre rregullave, paralajmëroi ajo, përbën shkelje të qartë të ligjit.
Në deklaratë thuhet se shteti bën një dallim të qartë dhe vendimtar midis shprehjes paqësore dhe të ligjshme të mendimit dhe veprimeve që përfshijnë nxitje, abuzim apo kërcënime ndaj paqes civile. Ajo shtoi se veprimet e ndaluara përfshijnë përdorimin e gjuhës sektare apo fetare si dhe çdo formë të gjuhës së urrejtjes apo nxitjes së përçarjes në shoqëri.
Këto veprime janë të kriminalizuara sipas ligjit sirian dhe kërkojnë përgjegjësi dhe ndjekje penale, pasi përbëjnë kërcënim të drejtpërdrejtë për unitetin shoqëror dhe stabilitetin, tha ministria duke shtuar se institucionet shtetërore nuk do të tolerojnë asnjë shkelje të ligjit dhe se ligji do të zbatohet për të gjithë pa përjashtim apo diskriminim, pavarësisht statusit, përkatësisë apo motivit.
Ministria u bëri thirrje qytetarëve të respektojnë plotësisht ligjin gjatë ushtrimit të të drejtave të tyre dhe të përmbushin përgjegjësitë kombëtare, duke shtuar se autoritetet kompetente do të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore kundër shkelësve dhe do ta zbatojnë ligjin me vendosmëri për të mbrojtur rendin publik, për të ruajtur paqen civile dhe për të garantuar sigurinë e shtetit.
Deklarata vjen mes tensioneve të shtuara në Sirinë perëndimore dhe qendrore, teksa autoritetet përpiqen të ruajnë stabilitetin e brendshëm.
Të dielën, persona të armatosur shënjestruan forcat e sigurisë teksa ato po mbronin demonstratat në qytetet bregdetare dhe në disa pjesë të Sirisë qendrore, duke shkaktuar tetë të vdekur dhe dhjetëra të plagosur mes personelit të sigurisë dhe civilëve në qytetin e Latakias.
Administrata e re siriane po punon për të forcuar masat e sigurisë në mbarë vendin dhe për të ndjekur mbetjet e regjimit të mëparshëm, të akuzuara për nxitjen e trazirave të sigurisë.
Assadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare, e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa, u formua në janar.