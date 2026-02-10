Sirianët në Gjermani, të qëndrojnë apo të kthehen në shtëpi?

Gjermania nuk duhet të deportojë askënd në atë vend, as të bindë njerëzit të udhëtojnë atje vullnetarisht. Ajo e konsideron çdo debat të këtij lloji “tërësisht të papërshtatshëm në këtë moment”.
Shifrat në fjalë, ministrit të Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, i pëlqejnë t’i dëgjojë: vitin e kaluar, 5976 sirianë aplikuan për largim vullnetar në Siri, të mbështetur nga Zyra Federale për Migrimin dhe Refugjatët (BAMF), dhe dorëzuan të gjitha dokumentet e nevojshme. 3678 prej tyre tashmë janë kthyer.
Për politikanin e CSU-së, kjo është dëshmi e suksesit të politikës së migrimit që ka nxitur: “Ata që nuk kanë perspektiva qëndrimi marrin ndihmë të veçantë për kthimin e tyre vullnetar.”
Kjo ndihmë e veçantë përfshin mbulimin e kostove të fluturimit, si dhe një grant fillestar prej 1000 € për çdo të rritur që kthehet dhe 500 € për fëmijë dhe të rinj. Një vit më parë, Zyra Federale rinisi programin, pasi ai u pezullua për shkak të luftës. Numri i njerëzve që bëjnë këtë hap dhe kthehen në vendet e tyre të origjinës po rritet në përgjithësi.
Numri i kthimeve vullnetare nga Gjermania në rritje
Në një njoftim për shtyp, BAMF shkruan: “Një numër i përgjithshëm prej 16.576 personash morën ndihmë për t’u kthyer në vendin e tyre të origjinës ose në një vend të tretë të gatshëm t’i pranojë. Kjo përfaqëson një rritje të konsiderueshme të numrit të largimeve krahasuar me vitin e kaluar, kur u larguan nga vendi 10.358 vetë. Në vitin 2025, shumica e largimeve vullnetare ishin në vendet e origjinës Turqi, Siri, Federatë Ruse, Gjeorgji dhe Irak.”
Pra, a është kthimi vullnetar në Sirinjë histori suksesi? Apo është më tepër një debat i gabuar, siç kritikon Iris Schëerdtner. Kushte të ngjashme me ato të luftës civile vazhdojnë të mbizotërojnë në Siri, thekson kryetarja e Partisë së Majtë. Prandaj, Gjermania nuk duhet të deportojë askënd në atë vend, as të bindë njerëzit të udhëtojnë atje vullnetarisht. Ajo e konsideron çdo debat të këtij lloji “tërësisht të papërshtatshëm në këtë moment”.
Situata humanitare në Siri mbetet e vështirë
Sandra Lorenz, zyrtare e komunikimit në Johanniter International Assistance, është në pozitë të mirë për të gjykuar. Organizata humanitare punon përmes partnerëve në veriperëndim të Sirisë. Lorenz i shpjegon DË-së se mund ta kuptojë pse njerëzit duan të kthehen në vendin e tyre.
“Ne e shohim këtë edhe në Ukrainë, ku njerëzit duan të kthehen në fshatrat e tyre pavarësisht sulmeve. Kjo është krejtësisht normale. Por thjesht duhet të jeni të qartë për situatën në të cilën ndodheni. Infrastruktura është shkatërruar plotësisht në shumë vende. Dhe njerëzit që jetojnë atje sot zhvendosen vazhdimisht për shkak të luftimeve të vazhdueshme.”
Sigurisht, situata në qytetet kryesisht të shkatërruara si Alepo dhe Afrin është e ndryshme nga ajo në kryeqytetin sirian Damask, për shembull, shpjegon Lorenz. Megjithatë, situata humanitare mbetet shumë e vështirë në përgjithësi dhe nevoja për rindërtim mbetet e jashtëzakonshme, veçanërisht pas tërmetit të rëndë tre vjet më parë. Për Johanniter, kjo aktualisht do të thotë para së gjithash mbështetje e rehabilitimit të infrastrukturës dhe furnizimi i spitaleve me benzinë, ujë të pijshëm dhe medikamente.
“Ka qindra mijëra njerëz që janë të varur nga ushqimi dhe që kanë nevojë për mbështetje për të rifituar qasjen në ujë, strehim të denjë dhe të ardhura. Situata në Siri është si në zonat e tjera të luftës, thjesht nuk është ajo që ishte 14 vjet më parë. Dhe unë mund të shpresoj vetëm që njerëzit ta kenë studiuar këtë, që të kenë folur me dikë, që të kenë diku ose dikë që e njohin, tek i cili mund të drejtohen së pari.”
Gjermania ndihmon në rindërtim
Nahla Osman së fundmi e pa me sytë e saj situatën në vendin e saj. Avokatja dhe nënkryetarja e Shoqatës së Organizatës Gjermane për Ndihmë Siriane sapo është kthyer nga një udhëtim me një delegacion në Siri. Ajo ishte shoqëruar nga përfaqësues të Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe Bankës Gjermane për Rindërtimin (KfË).
Osmani i shpjegon DË: “Në Harasta, një periferi e Damaskut, nuk ka asnjë shtëpi të vetme që është e banueshme ose plotëson standardet minimale për jetesë atje. Më shumë se 80% e shkollave të Sirisë janë shkatërruar. Në të njëjtën kohë, ka një mungesë reale të gjithçkaje, veçanërisht medikamente dhe furnizime mjekësore. Ministri i Shëndetësisë na tha se aparate të caktuara mjekësore mund të ekzistojnë një ose dy herë në të gjithë Sirinë.”
Rikthimi në punë i spitaleve siriane është prioritet për ndihmën gjermane të rindërtimit. Gjatë udhëtimit, u nënshkrua një kontratë përkatëse me pesë spitale.
Në të njëjtën kohë, Gjermania mund të përfitojë gjithashtu nga specialistët sirianë në të ardhmen: qeveria siriane ka propozuar futjen e gjuhës gjermane si lëndë nga klasa e pestë. Qëllimi është të trajnohen specialistë – si mjekë – në një fazë të hershme, të cilët më pas mund të punojnë në Gjermani në kushte më të favorshme.
Nahla Osman nuk e kupton debatin në Gjermani për kthimin e sirianëve: “Shumica e sirianëve janë të integruar këtu, ata flasin gjermanisht dhe punojnë. Shumë ëndërrojnë të kthehen, por jo në këto kushte, natyrisht.” Sipas mendimit të saj, debati në Gjermani nuk është shumë i nuancuar: “Të gjithë sirianët duhet të kthehen, të marrin një lopatë dhe të rindërtojnë vendin. Kjo nuk është mënyrë për të zhvilluar një debat në një vend imigrimi.” /DW