Skandali në kamera: izraeliti, si irakian në protestën e Parisit

Një nga treguesit e betejës së vështirë mes së vërtetës dhe gënjeshtrës më armë gjuhën
Gjatë protestave të Parisit, një burrë që u prezantua si irakian me emrin Ali u shfaq para kamerave të kanalit i24NEWS. Në fjalimin e tij, ai kritikoi ashpër protestuesit pro-palestinezë, duke i quajtur ata “radikalë që shkaktojnë kaos, thyejnë gjëra dhe shkatërrojnë pronë”, ndërsa në të njëjtën kohë lavdëroi Izraelin.
Megjithatë, shpejt u zbulua se ky ishte një identitet i rremë. Personi është në të vërtetë Hezi Gangina, një qytetar izraelit i cili më vonë pranoi se ishte prezantuar në mënyrë të rreme si arab.
Një stacion televiziv izraelit e intervistoi atë gjatë protestave në Paris. Ai i përshkroi protestuesit si “radikalë që shkaktojnë kaos, thyejnë gjëra dhe shkatërrojnë pronë”.
Megjithatë, identiteti i vërtetë i personit më vonë zbuloi një histori krejtësisht të ndryshme. Megjithatë, intervista tashmë ka lejuar që pretendimet e tij të fitojnë mbulim mediatik. Megjithatë, as i24NEWS dhe as gazetari i tyre Kraus nuk kanë lëshuar një korrigjim ose nuk e kanë tërhequr artikullin kontrovers.
Identiteti i rremë dhe intervista televizive ende qarkullojnë në mediat sociale dhe janë në domenin publik.
Pavarësisht faktit se historia bazohet në mashtrim, intervista tashmë ka marrë mbulim të konsiderueshëm mediatik. Një shqetësim i veçantë është fakti se as stacioni televiziv i24NEWS dhe as gazetari i tyre Kraus deri më tani nuk kanë lëshuar një korrigjim, nuk e kanë tërhequr artikullin kontrovers ose nuk kanë lëshuar një kërkimfalje zyrtare për publikun. /tesheshi