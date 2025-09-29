Skenarët e Gjykatës Kushtetuese për Kuvendin e Kosovës

Dita e fundit e shtatorit pritet të jetë vendimtare për Kuvendin e Kosovës.
Të martën, përfundon afati që ka caktuar Gjykata Kushtetuese për ankesën e Listës Serbe rreth procesit të konstituimit të këtij institucioni.
Se çfarë vendimi pritet të marrë Kushtetuesja ende nuk dihet.
Por profesori, Mazllum Baraliu thotë se për të, skenari më i mirë është ky.
“Të llogaritet i konstituuar Kuvendi i Kosovës dhe të lejohet votimi i nënkryetarit serb në seanca të radhës”, është shprehur Baraliu.
Disa mundësi të tjera i përmend edhe hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaqku.
Megjithatë ai bën thirrje që të respektohet secili vendim dhe të zbatohet pa u komentuar.
Bugaqku tregon edhe kur fillon zbatimi i aktgjykimit dhe kur mund të thirret seanca e radhës e Kuvendit.
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vendosur masë të përkohshme nga 5 shtatori përmes së cilës ndaloi çdo veprim të deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të Kosovës si dhe çdo veprim për formimin e Qeverisë.