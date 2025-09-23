Sllovaki, mbahet Ministeriali i Mbrojtjes të Evropës Qendrore dhe Ballkanit Perëndimor

Në Bratislavë të Sllovakisë është zhvilluar takimi i Ministrave të Mbrojtjes të Evropës Qendrore dhe Ballkanit Perëndimor (CEDC+WB), transmeton Anadolu.
Në një njoftim nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë thuhet se në punime morën pjesë ministrat e Mbrojtjes të Austrisë, Kroacisë, Çekisë, Hungarisë, Sllovakisë, Sllovenisë, si dhe homologët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor: Bosnjë e Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.
Theksohet se konferenca e këtij viti kishte në fokus industrinë e mbrojtjes, modernizimin dhe armatimin.
Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu, ishte pjesë e konferencës, ndërkohë në fjalën e tij ka theksuar se Shqipëria është një prodhues stabiliteti dhe sigurie në rajon.
Sipas njoftimit, ai ka shtuar se investimet, të ndërmarra në bashkërendim me BE-në dhe NATO lidhen ngushtësisht me infrastrukturën kritike si Koridori VIII, Porto Romano dhe forcimin e mbrojtjes civile
“Shqipëria është një prodhues stabiliteti dhe sigurie në rajon, falë më shumë se 500 trupave të angazhuara në misionet e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian si dhe përmes investimeve të rëndësishme në industrinë e mbrojtjes, që përfshijnë prodhimin e sistemeve të artilerisë, dronëve luftarakë, mjeteve të blinduara dhe municioneve”, ka theksuar Vengu.
Ai ka shtuar ndër të tjera se agjenda e anëtarësimit në BE dhe fuqizimi i mbrojtjes, sipas tij, si një shtyllë zhvillimi ekonomik dhe qëndrueshmërie kombëtare shkojnë krah për krah.