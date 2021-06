Snapchat largon një prej filtrave më të kritikuar

Snap kishte thënë se ka çaktivizuar filtrin në rastet kur po ecni në makinë dhe vendosur një limit prej 56 km/h së bashku me një paralajmërim.

Snapchat do të eliminojë një funksion i cili tregon sesa shpejt po ecni gjatë një udhëtimi.

Kompania tha se ka vendosur të heqë këtë filtër sepse nuk po përdorej fare. Megjithatë Snap po paditet sepse filtri në fjalë ka inkurajuar fëmijët të ecin në shpejtësi më të larta.

Tre persona, dy 17 vjeçarë dhe një 20 vjeçar, vdiqën në një aksident me makinë në 2017-ën. Pak përpara se të fillonin të ecnin me shpejtësi, të rinjtë “u zunë” nga Snapchat me 200 km/h. /PCWorld