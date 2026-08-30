Somalia drejt krijimit të Këshillit Kombëtar të Dijetarëve Islamë

Parlamenti i Somalisë ka nisur shqyrtimin e detajuar të një ligji të ri që synon krijimin e Këshillit Kombëtar të Dijetarëve Islamë, një strukturë zyrtare që do të bashkojë krerët fetarë të vendit.
Komisioni parlamentar për çështjet fetare u takua në Mogadishu me zyrtarë të Ministrisë së Vakfeve dhe Çështjeve Islame për të rishikuar projektligjin, i cili përcakton bazën ligjore, strukturën institucionale dhe detyrat e këtij organizmi.
Sipas qeverisë somaleze, ky këshill do të shërbejë si një forum kombëtar i njohur ligjërisht dhe do të krijojë një kanal të përhershëm konsultimi mes dijetarëve fetarë dhe institucioneve shtetërore. Ministri i Çështjeve Islame, Sheikh Mukhtar Robow Ali, deklaroi se këshilli do të ndihmojë në ndërtimin e paqes, pajtimin social dhe në luftën kundër ideologjive ekstremiste.
Ky hap vjen në një kohë kur Somalia po përballet prej vitesh me ekstremizmin e dhunshëm, veçanërisht nga grupi terrorist Al-Shabaab, i cili keqpërdor narrativat fetare për të rekrutuar të rinjtë. Këshilli i ri synon të ofrojë një diskurs fetar të besueshëm si alternativë ndaj propagandës radikale.
Kryetari i Parlamentit, Abdiqadir Mohamed Nur Jama, ka zhvilluar gjithashtu takime me përfaqësues të dijetarëve për të siguruar që ligji i ri të jetë në përputhje me kushtetutën dhe nevojat sociale të vendit. /mesazhi