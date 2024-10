Sondazh në Gjermani, shumica e qytetarëve kundër shitjes së ar’mëve në Iz’rael

Një sondazh i kryer në Gjermani zbuloi se 60 për qind e qytetarëve kundërshtojnë dërgesat e armëve në Izrael, transmeton Anadolu.

Kompania kërkimore “Forsa” ka zhvilluar një anketë telefonike me 7 mijë persona në datat 17-18 tetor për revistën “Stern”. Rezultatet tregojnë se 60 për qind e të anketuarve deklaruan se janë kundër eksporteve të armëve nga Gjermania në Izrael.

Shkalla e atyre që mbështesin vazhdimin e dërgesave të armëve nga Gjermania në Izrael, që kreu krime gjenocidi, mbeti në 31 për qind. Sipas sondazhit, 9 për qind e të anketuarve thanë se ishin të pavendosur.

Vlen të përmendet se 75 për qind e të anketuarve në Gjermaninë Lindore kundërshtuan dërgesat e armëve. Nga ana tjetër, Gjermania ka intensifikuar shitjet e armëve për Izraelin gjatë javëve të fundit.

– Miratimi për shitjen e 31 milionë eurove armë dhe pajisje ushtarake për Izraelin në 8 javë

Ministria e Ekonomisë dhe Mbrojtjes së Klimës raportoi më 16 tetor se qeveria që nga 13 tetori i këtij viti ka miratuar shitjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake për Izraelin në shumën totale 45.74 milionë euro.

Ministria ka bërë të ditur se qeveria miratoi shitjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake në vlerë prej 14 milionë e 460 mijë euro për Izraelin që nga 21 gushti i këtij viti. Kështu, Gjermania miratoi shitjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake për Izraelin në 8 javët e fundit me vlerë 31 milionë euro.

Ministria njoftoi gjithashtu se “nuk ka asnjë ndalim për eksportet e armëve në Izrael”. Gazeta “Bild” raporton se Gjermania dëshironte garanci me shkrim nga Izraeli se armët që do të shiste “nuk do të përdoren për gjenocid”.

Izraeli e përcolli dokumentin në fjalë dhe në vijim, kancelari gjerman Olaf Scholz tha në Parlament: “Ne i kemi ofruar armë Izraelit dhe do t’i ofrojmë”.

Ndërkohë, qeveria gjermane në vitin 2023 miratoi shitjen prej 327 milionë eurove të armëve dhe pajisjeve ushtarake Izraelit. Vitin e kaluar, shitjet e armëve dhe pajisjeve ushtarake të vendit në Izrael u rritën 10 herë në krahasim me vitin 2022. Ndërsa materialet në fjalë përfshinin armë të tilla si armë portative antitank dhe mitralozë, shumica e eksporteve në Izrael u miratuan pas 7 tetorit 2023.

Nikaragua akuzoi Gjermaninë se ka kontribuar në gjenocidin në Rripin e Gazës duke furnizuar me armë Izraelin. Qeveria gjermane i hodhi poshtë akuzat si të pabaza. Nuk është dhënë asnjë deklaratë lidhur me eksportet e armëve të Gjermanisë drejt Izraelit përmes vendeve të treta.