Sony ka prezantuar Xperia 1 III me lente telefoto të ndryshueshme

Kompania ka njoftuar linjën e saj të re të telefonave inteligjentë për vitin 2021, duke përfshirë telefonat Xperia 1 III dhe Xperia 5 III.

Ne nuk e dimë kur këto pajisje do të lançohen ose sa do të kushtojnë, por mund të supozojmë se Xperia 1 III nuk do të jetë e lirë me zmadhimin e parë unik optik të ndryshueshëm, 5G dhe 4K OLED, transmeton Telegrafi.

Sidoqoftë, elementët e brendshëm të lenteve mund të zhvendosen për të ndryshuar gjatësinë fokale në 70 mm ose 105 mm.

Modeli i ri nga prodhuesi japonez kënaq si ata që ndjekin trendet ashtu edhe të tjerët që aspirojnë për një telefon më klasik.

Ka një fole kufjesh, një kartë microSD, pa vrima në ekran dhe ka një modalitet shumë të hollësishëm të kamerës manuale.

Sigurisht, ai është i pajisur me procesorin më të fundit Qualcomm, me 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ​​ruajtëse.