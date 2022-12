”SOS Humanity” shpëton mbi 150 migrantë në Mesdhe

”Ekuipazhi i anijes së shpëtimit ”Humanity 1” nxitoi në ndihmë të një varke prej druri që mbante gati 50 njerëz në fatkeqësi”, njoftoi organizata.

Më shumë se 100 njerëz u sollën të sigurt në anije me gomone të martën. SOS Humanity thotë se ende ka më shumë se 250 njerëz në bord.

Emigrantët që ata ndihmojnë për të shpëtuar duan të arrijnë në BE, por kalimi jashtëzakonisht i rrezikshëm shpesh i lë ata të bllokuar në det.

Italia kohët e fundit ka shtrënguar politikën e saj të migracionit nën qeverinë e re të krahut të djathtë të kryeministrit Giorgia Meloni, duke e bërë edhe më të vështirë për emigrantët arritjen e sigurisë./atsh

🔴 Early this morning our crew found another overcrowded rubber boat. We gave lifejackets to over 100 people on the boat. Gladly everyone could then be taken aboard the #Humanity1 by @soshumanity_en. pic.twitter.com/jdEyzodSOd

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) December 6, 2022