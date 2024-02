Sot hyjnë në grevë punëtorët teknikë të disa shkollave në Prishtinë

Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi ka bërë të ditur se punëtorët teknik të disa shkollave në Prishtinë nga sot do të hyjnë në grevë.

Në njoftimin e tij thuhet se punëtorët kërkojnë ngritje të pagave.

“Shumë shkolla në Prishtinë nga e hëna do të mbesin pa shërbime nga punëtorët teknik , pasi që ata do të hyjnë në grevë për shkak të pagave të ulëta”.

“Këta punëtorë kanë marrë vendim që nëse nuk do të ketë sukses greva, brenda javës së ardhshme ,ftojnë komunën që të gjenë punëtorë të tjerë sepse këta më nuk do t’i kthehen punës me këto paga,vendim i të gjithë punëtove në mënyrë unanime”, thuhet në njoftimin e tij.