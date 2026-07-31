Sot mbahet seanca për 21 të akuzuarit për krime lufte

Sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë do të mbahet seanca për 21 të akuzuarit për krime lufte.
21 të akuzuarit në këtë rast janë: Zllatomir Peshiq, Mlladen Cirkoviq, Radomir Markoviq, Dushko Adamoviq, Obrad Stevanoviq, Zhivko Trajkoviq, Goran Radosavleviq, Bogolub Janiçqviq, Sllavisha Ivanoviq, Boshko Vukiqeviq, Sreten Popoviq, Nikolla Petroviq, Kërsman Jellliq, Lubisha Stojimiroviq, Bozhidar Deliq, Radojko Stefanoviq, Dragan Zhivanoviq, Milosh Gjoshan, Lubinko Cvetiq, Bozhidar Filiq dhe Milovan Kovaçeviq.
Personat në fjalë akuzohen për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”.
Seanca është paraparë të fillojë nga ora 10:00.