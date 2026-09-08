Ballina Lajmet Kosovë Sot shpallet vendimi ndaj Xhelal Sveçlës për gazin lotsjellës në Kuvend

Sot shpallet vendimi ndaj Xhelal Sveçlës për gazin lotsjellës në Kuvend

Në Gjykatën Themelore në Prishtinës sot do të shpallet aktgjykimi ndaj ministrit në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës.

Rasti ka të bëjë me seancën e Kuvendit të Kosovës,kur gjatë seancës po shqyrtohej ratifikimi i Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi, në sallën e Kuvendit u hodh gaz lotsjellës, duke shkaktuar ndërprerjen e seancës.

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 2 shtator 2026, e shpalli Sveçlën fajtor për veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”.

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