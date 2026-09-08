Sot shpallet vendimi ndaj Xhelal Sveçlës për gazin lotsjellës në Kuvend

Në Gjykatën Themelore në Prishtinës sot do të shpallet aktgjykimi ndaj ministrit në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës.
Rasti ka të bëjë me seancën e Kuvendit të Kosovës,kur gjatë seancës po shqyrtohej ratifikimi i Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi, në sallën e Kuvendit u hodh gaz lotsjellës, duke shkaktuar ndërprerjen e seancës.
Gjykata Themelore në Prishtinë, më 2 shtator 2026, e shpalli Sveçlën fajtor për veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”.