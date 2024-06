SpaceX fillon shitjen e pajisjeve Starlink për njerëzit që udhëtojnë shumë

Aktualisht po ofron pajisjet Mini vetëm për një numër të kufizuar. Starlink Mini vjen me një router të integruar Wi-Fi dhe ka nevojë për më pak komponentë për të aksesuar internetin.

SpaceX filloi tu ofrojë disa përdoruesve pajisje të reja Starlink të cilët janë të vegjël mjaftueshëm sa të mbahen në një çantë shpine, në mënyrë që përdoruesit ta marrin me vete dhe të kenë qasje në internet satelitor kudo.

Starlink Mini do tu kushtojë përdoruesve 599 dollarë sipas e-mail-eve të dërguara nga SpaceX. Kushton 100 dollarë më shumë sesa pajisjet standarde dhe përdoruesit duhet të kenë një plan ekzistues duke i shtuar planin Mini Roam për 30 dollarë më shumë.

About half the price of the standard dish to buy and monthly subscription, but you can still watch multiple 4k video streams simultaneously!

23ms latency. pic.twitter.com/07bW5WgKKi

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024