Spanja dënon ashpër planin e Izraelit për pushtimin e Gazës

Jose Manuel Albares

Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares dënoi ashpër miratimin e planit nga Kabineti Izraelit i Sigurisë, për pushtimin e qytetit të Gazës, transmeton Anadolu.

“Dënojmë fuqimisht vendimin e qeverisë izraelite për të përshkallëzuar pushtimin ushtarak të Gazës. Kjo do të çojë në shkatërrime dhe vuajtje të mëtejshme. Një armëpushim i përhershëm, furnizim urgjent dhe në shkallë të gjerë i ndihmës humanitare dhe lirimi i të gjitha pengjeve janë urgjentisht të nevojshëm”, tha Albares në një deklaratë në X.

Ai përsëriti edhe një herë pikëpamjen e tij se “paqja përfundimtare në rajon mund të arrihet vetëm përmes krijimit të një zgjidhjeje me dy shtete, përfshirë një shtet palestinez real dhe të qëndrueshëm”.

