Spanja kundërpërgjigjet ndaj kërcënimeve të Trumpit lidhur me tarifat

Qeveria e Spanjës reagoi sot ashpër ndaj vërejtjeve të presidentit të SHBA-së, Donald Trump në lidhje me vendosjen e tarifave ndaj Spanjës nëse ajo nuk rrit shpenzimet e mbrojtjes, duke paralajmëruar se një politikë e tillë do t’u kushtonte qytetarëve amerikanë, transmeton Anadolu.
Zëvendëskryeministrja e Spanjës, Yolanda Diaz gjatë një fjalimi në parlament tha se “ndëshkimi i synuar” që presidenti amerikan dëshiron t’i imponojë Spanjës do të jetë “shumë i kushtueshëm” për amerikanët.
“Bilanci tregtar i Spanjës me SHBA-në është në deficit, që do të thotë se këto politika do t’i dëmtojnë amerikanët”, paralajmëroi ajo, siç u citua nga transmetuesi publik i vendit RTVE.
Komentet e saj erdhën pasi Trump kërcënoi përsëri me tarifa ndaj Spanjës për shkak të refuzimit të saj për të rritur shpenzimet e mbrojtjes të NATO-s. “Jam shumë i pakënaqur me Spanjën. Ata janë i vetmi vend që nuk e rriti numrin e tyre deri në 5 për qind, prandaj nuk jam i kënaqur me Spanjën”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Diaz gjithashtu vuri në dukje se ata duhet të mbrojnë industrinë e naftës, industrinë e automjeteve ose sektorët e prekur. “Në Spanjë, spanjollët janë përgjegjës. Ne nuk jemi protektorati i tyre”, tha ajo.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm spanjoll, Jose Manuel Albares përsëriti angazhimin e vendit ndaj NATO-s dhe gjithçkaje që ajo kontribuon në sigurinë euroatlantike, duke e etiketuar atë “pa asnjë dyshim”.
“Spanja është një aleat i besueshëm, me vendosje maksimale në krahun e Evropës Lindore, themelore për sigurinë e rajonit”, u tha ai sot gazetarëve në Kinë.
Ministrja spanjolle e Shkencës, Diana Morant tha se Trump është “i rregullt në bërjen e deklaratave të caktuara”, por se gjëja e rëndësishme është se “ditën tjetër me (kryeministrin Pedro) Sanchez, ai ishte mjaft i përzemërt”.