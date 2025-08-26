Spanja lufton me zjarret, ndërsa sipërfaqja e djegur tejkalon 407 mijë hektarë

Njësia e Emergjencave Ushtarake (UME) e Spanjës u vendos në provincën Leon për të ndihmuar në shuarjen e zjarreve, raporton Anadolu.
Në Leon dhe Zamora, 435 banorë e kaluan natën jashtë pasi u detyruan të evakuoheshin nga fshatrat e tyre.
Galicia mbetet rajoni më i prekur, me mbi 90 mijë hektarë të shkatërruara.
Sipas Agjencisë kombëtare të motit “Aemet”, temperaturat gjatë valës së të nxehtit nga 3 deri në 18 gusht ishin mesatarisht 4.6 gradë Celsius mbi normat sezonale, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të vendosur në korrik 2022.