Spanjollët pr’otestuan në Madrid në mbështetje të Pa’lestinës

Në kryeqytetin e Spanjës, Madrid, një grup i madh qytetarësh mbajtën protestë në mbështetje të Palestinës, raporton Anadolu.

Një grup i madh qytetarësh që erdhi me thirrjen e organizatave joqeveritare në sheshin “Sol” në Madrid, protestoi me flamuj dhe shalle palestineze kundër vrasjes së më shumë se 40 mijë palestinezëve në Rripin e Gazës nga Izraeli në 11 muajt e fundit.

Derisa gjatë protestës në shesh ranë sirenat, qytetarët u shtrinë në tokë, mbyllën sytë dhe përkujtuan palestinezët e vrarë nga Izraeli. Spanjollët i dërguan komunitetit ndërkombëtar mesazhin: “Nuk mund të heshtni më dhe të mbyllni sytë para gjenocidit ndaj palestinezëve. Ndërmerrni veprime tani” si dhe brohoritën sloganet “Palestina e lirë”.

Gonzalo Avila Cruz, një nga qytetarët spanjollë që mori pjesë në protestë duke folur për gazetarin e AA-së tha: “Çdo ditë kërkoj në internet dhe përpiqem të marr informacione për atë që po ndodh në Palestinë. Asnjë qenie njerëzore nuk mund të mbetet e pandjeshme ndaj asaj që po ndodh në Palestinë”.

“Vuaj nga ajo që kam parë që në ditën e parë. Është e pabesueshme që një gjenocid lejohet para syve të gjithë botës. Ende diskutohet nëse është apo jo gjenocid, ndërkohë që janë vrarë 45 mijë njerëz prej të cilëve mbi 11 mijë janë fëmijë. Më duket e neveritshme që Evropa nuk e lëviz as gishtin”, tha Cruz.

Ndërsa Angelica Valiero tha: “Është një ngjarje që ka pasoja shumë të rënda dhe që prek të gjithë botën. Të lejosh një vend të përpiqet të eliminojë një popull nuk është gjë tjetër veçse brutalitet. Ne të gjithë ndihemi kështu. Nuk ka rëndësi i majtë, i djathtë, në Spanjë ose në vende të tjera. Është e papranueshme që të gjitha qeveritë të përdorin Palestinën politikisht. Netanyahu është vrasës. Netanyahu duhet të goditet me gurë nga populli”.

“Palestinezët janë popull miqësor dhe më dhemb shumë që Palestina po përballet me gjenocid. Komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të mendojë vetëm për interesat e veta, por duhet të mbështesë kauzën palestineze”, tha Maria Hernandez.

