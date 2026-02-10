Spërkatjet kimike izraelite shkatërrojnë tokat bujqësore në Siri

Izraeli akuzohet se po spërkat toka bujqësore në Siri dhe Liban me herbicide kimike, duke shkatërruar të mbjellat përgjatë kufirit të përbashkët. Fermerët thonë se këto veprime po rrezikojnë seriozisht jetesën e tyre dhe po i detyrojnë të largohen nga tokat e tyre.
Sipas banorëve lokalë, spërkatjet kanë dëmtuar kulturat bujqësore dhe kanë lënë toka të tëra të papunueshme. Ata e cilësojnë këtë si një përpjekje për t’i zhvendosur fermerët nga zonat kufitare.
Gazetari i Al Jazeera-s, Ayman Oghanna, ka takuar disa nga fermerët e prekur dhe ka raportuar nga Quneitra, në jug të Sirisë, ku pasojat e spërkatjeve kimike janë të dukshme në tokat bujqësore dhe në jetën e përditshme të komuniteteve lokale. /mesazhi