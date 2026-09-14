Spitalet në bregdetin perëndimor të Jemenit përballen me mungesa të mëdha

Spitalet në bregdetin perëndimor të Jemenit po përballen me vështirësi të mëdha për të ofruar shërbime shëndetësore, ndërsa sistemi spitalor ka mungesa të konsiderueshme.
Lou Cormack, drejtoreshë e Mjekët pa kufij në Jemen, tha për Al Jazeera se gjatë fundjavës të gjitha spitalet u evakuuan.
Ajo tha se për një periudhë, aktivitetet thelbësore në spitalin e përgjithshëm të Mokhës ishin të vetmet shërbime shëndetësore që vazhdonin të ofroheshin.
Sipas Cormack, disa spitale kanë filluar të rifunksionojnë, por sistemi ende ka mungesa të mëdha dhe po përpiqen të gjejnë personel për të mbajtur spitalet në funksion.
“Është një popullsi e madhe në bregdetin perëndimor dhe, si çdo komunitet, njerëzit kanë nevojë për qasje të përditshme në kujdesin shëndetësor”, tha ajo.
Cormack shtoi se gratë vazhdojnë të lindin dhe foshnjat vazhdojnë të sëmuren, ndërsa mungesa e qasjes në kujdes shëndetësor mund të çojë në humbje jete. /mesazhi