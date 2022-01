Sporti i tepërt mund t’i dëmtojë fëmijët, këshillat e ekspertëve

Të luash sport është sigurisht shumë e mirë për të gjithë dhe, në veçanti, për adoleshentët, shkruan pazienti.it.

Bazuar në këto të dhëna, sigurisht që askush nuk e ka menduar ndonjëherë të përcaktojë se cili është kufiri i duhur i aktivitetit fizik për djemtë.

Efekti i sportit tek fëmijët

Departamenti Amerikan i Shëndetësisë rekomandon që të rinjtë nga mosha 6 deri në 17 vjeç të kenë të paktën 60 minuta aktivitet fizik në ditë, ekuivalente me 7 orë në javë. Sot, një studim i përbashkët, rezultat i punës së studiuesve zviceranë dhe kanadezë dhe i botuar së fundi në revistën ”Archives BMJ of Disease in Childhood”, ofron të dhëna të ndryshme jo vetëm për sasinë e rekomanduar, por gjithashtu, për herë të parë, duke vendosur kufijtë që ajo do të ishte më mirë të mos tejkalohej.

Sipas këtij studimi, i cili përfshinte 1 245 adoleshentë zviceranë midis moshës 16 dhe 20 vjeç, sasia e duhur e aktivitetit fizik, për të marrë përfitime konkrete për shëndetin dhe zhvillimin psikofizik, duhet të jetë 14 orë në javë, por kujdes, tejkaloni këtë kufi pasi mund të ketë edhe efekte të dëmshme. Me fjalë të tjera, të luash sport shumë intensivisht i anulon përfitimet, në vend që t’i rrisë ato.

Studimi

Pjesëmarrësve iu drejtuan pyetje të ndryshme të natyrës anamnestike dhe personale, familjare dhe socio-ekonomike, duke përfshirë sportin dhe çdo dëmtim të marrë gjatë aktivitetit fizik. Niveli i tyre i mirëqenies u vlerësua duke përdorur indeksin e mirëqenies të miratuar nga OBSH, i cili përdor rezultatet midis 0 dhe 25 dhe e konsideron pikën 13 si treguesin e parë të mirëqenies së dobët. Nga pjesëmarrësit, 50.4% ishin meshkuj me një moshë mesatare 17.95 vjeç. Gati 9% e këtyre meshkujve ishin mbipeshë ose obezë.

Rezultati mesatar i përgjithshëm i mirëqenies për të gjithë pjesëmarrësit ishte 17. Sa i përket praktikës sportive, ajo u klasifikua sipas kësaj tabele:

E ulët – 0 deri në 3,5 orë në javë

E mesme – nga 3.6 në 10.5 orë në javë

E lartë – nga 10.6 në 17.5 orë / javë

Shumë e lartë – mbi 17.5 orë / javë

Vlera optimale, bazuar në të dhënat e analizuara, është 14 orë në javë.