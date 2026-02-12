Ballina Arritje Teknologji Spotify tani ka më shumë se 750 milionë përdorues aktivë mujorë

Spotify tani ka më shumë se 750 milionë përdorues aktivë mujorë

Spotify njoftoi se ka arritur 751 milionë përdorues aktivë mujorë (MAU) për tremujorin e katërt të vitit 2025. Ky numër rekord përfaqëson një rritje prej 11 për qind krahasuar me vitin e kaluar dhe një rritje të ndjeshme nga 713 milionë përdoruesit e regjistruar në tremujorin e tretë.

Raporti i të ardhurave tremujore gjithashtu tregoi një rritje prej 10 për qind krahasuar me vitin e kaluar në numrin e abonentëve Premium, nga 263 milionë në 290 milionë. Evropa përbën pjesën më të madhe të abonentëve premium të kompanisë suedeze (36 për qind), ndërsa Amerika e Veriut renditet e dyta (25 për qind).

Spotify i atribuon rritjen e tij disa faktorëve, përfshirë inteligjencën artificiale.

“Ne e konsiderojmë veten si departament i kërkimit dhe zhvillimit të industrisë muzikore. Punë jonë është të kuptojmë shpejt teknologjitë e reja dhe të shfrytëzojmë potencialin e tyre, gjë që e kemi bërë disa herë më parë. E gjithë industria do të përfitojë nga kjo ndryshim paradigme, por besojmë se ata që e pranojnë këtë ndryshim dhe veprojnë shpejt, do të kenë përfitimin më të madh”, tha Gustav Soderstrom, bashkë-drejtor ekzekutiv i Spotify.

Në fund të vitit 2025, Spotify njoftoi se do të largojë një pjesë të “përshtatjeve” të AI-së nga platforma e tij dhe do të ketë “produkte muzikore AI kryesisht të fokusuar te artistët”, por detajet mbetën të paqarta.

Kompania gjithashtu pretendon se Spotify Wrapped i dhjetorit ishte më i madh se kurrë, me më shumë se 300 milion përdorues të përfshirë dhe 630 milionë ndarje në 56 gjuhë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram