Sri Lanka shpall gjendjen e jashtëzakonshme ndërsa numri i viktimave rritet

Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu në gjithë Azinë Jugore dhe Juglindore, duke prekur miliona njerëz dhe duke shkaktuar qindra viktima.
Qeveria e Sri Lankës ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas ditësh me përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Shkollat janë mbyllur dhe provimet janë shtyrë.
Në shumë zona, komunitetet janë të izoluara nga rrëshqitjet e dheut, ndërsa njerëzit detyrohen të transportojnë trupat e viktimave përmes baltës dhe shirave të pandërprerë.
Minelle Fernandez i Al Jazeera raporton nga Sammanthurai, në lindje të Sri Lankës. /mesazhi